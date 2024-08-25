Совместный ответ кризису и недоброжелателям

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Мировая система воплощает в себе разнородную политическую мозаику государственных образований и единое экономическое пространство, на базе которого наблюдается интенсивный поиск рациональных завязок. Поиск партнеров в спектре размещения национальных интересов является не самоцелью, а средством реализации судьбоносных намерений и планов.

В качестве регулятора в выстраивании выгодных связей выступает множество факторов. Одним из главных является культурно-историческая близость. Она реально играет незаменимую роль в выработке совместных программ сотрудничества.

Государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан в полном смысле слова стал историческим событием, подтвердившим стремление народов двух стран совместно решать задачи стратегического характера, накапливать потенциал в интересах новых поколений.

Этническое единство, близость азербайджанского и узбекского языков, взаимное доверие и уважительное восприятие особенностей друг друга формируют благоприятные предпосылки для интенсификации связей и поступательного расширения границ взаимодействия. Не случайно Азербайджан и Центральноазиатский регион воспринимаются в качестве единого геополитического, исторического и культурного пространства. Полезные завязки прошлого и растущие связи нынешней эпохи воссоздали благоприятную платформу для вывода межгосударственных отношений на самый высокий уровень.

Отныне Азербайджан и Узбекистан будут взаимодействовать в качестве стратегических союзников, реализуя возможности высшей формы межгосударственных отношений. В достижении столь значимого успеха определяющую роль сыграли политическая воля, мудрость и дальновидность президентов Ильхама Алиева и Шавката Мирзиеева.

Выступая перед представителями прессы, главы государств раскрыли некоторые весьма деликатные детали двусторонних отношений, которые формируют уникальную атмосферу взаимного доверия. Сам факт наличия Высшего межгосударственного совета уже говорит о том, что политические лидеры позаботились о создании мощной базы, чтобы выстраивать на ней новые блоки единого социально-экономического монолита. Он будет служить интересам двух братских стран, а также отвечать ожиданиям близких партнеров Баку и Ташкента.

Накопленный за последние десятилетия совместный потенциал позволяет заглядывать за горизонты наблюдаемых событий. Не случайно в своих заявлениях лидеры государств порекомендовали представителям прессы более широко и всесторонне освещать значение Договора о союзничестве между Азербайджаном и Узбекистаном. «Вы, наверное, не все до конца осознаете, что мы сегодня сделали на самом деле, – сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, – в вашем присутствии мы историю сегодня создали, и она будет воплощаться во благо двух близких народов».

А азербайджанский лидер, поддержав узбекского коллегу, добавил: «Это на самом деле, соглашусь, исторический момент. Договор о союзнических отношениях – это высший международный документ, который только могут подписать две страны… Сегодня два братских народа, два независимых мощных, суверенных, достойных государства стали официальными союзниками. Это важнейший внешнеполитический шаг, который будет определять на все последующие годы и наши отношения, и во многом региональную политику».

За последние четыре года частота визитов первых лиц только выросла, и это показатель взаимного интереса, желания добиться максимума от сотрудничества. Обеспечение благоприятной среды в развитии двусторонней интеграции – хороший показатель. Он отвечает ожиданиям и других государств, воссоздает питательную среду для подключения к усилиям Баку и Ташкента новых акторов.

Иногда требуются годы, чтобы выйти на уровень союзничества между странами. Государственный визит президента Азербайджана в Узбекистан в 2022 году и сопутствующая растущим отношениям динамика привели к стратегическому альянсу. Он в состоянии задать высокий тон в рамках интеграционных процессов, охватывающих большой ареал Евразийского континента.

Ценность результата определяется тем, что сближение Баку с Ташкентом происходит в нелегкое для большинства государств планеты время, когда гегемонистские устремления больших стран и центров сил негативно воздействуют на позиции суверенных государств.

В мире свирепствует опасная тенденция регресса с участием малоспособных государственных образований, едва справляющихся с внешними вызовами. На глазах утекает их суверенитет, ослабевает способность противостоять внешним нажимам. Готовность связанных единой судьбой стран развивать отношения и увеличивать совокупный стратегический потенциал играет роль гаранта в защите национальных интересов.

Стратегический союз Азербайджана с Турцией, Россией, Китаем, Узбекистаном – это большой политический успех национальной дипломатии. Расширяется география не только партнеров Баку, но и спектр его политических союзников. Нельзя не согласиться с тем, что имеет место мобильность внешнеполитического сегмента.

Узбекистан также выделяется разборчивостью во внешней среде. Не зря президент Шавкат Мирзиеев в своем заявлении сказал, что у его страны вообще мало стратегических союзников, и что Ташкент строг к выбору таковых. Это верная позиция, потому что в важном направлении в счет идут не количественные, а качественные показатели. Два братских государства, благодаря прагматизму национальных лидеров, идут верным путем, заботясь о страховке перед лицом рисков и возможных издержек.

Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в экономической сфере подкрепляется растущим числом подписанных межгосударственных и межправительственных документов. Увеличение потока взаимных инвестиций приводит к росту числа совместных проектов. В дополнение к существующим проектам закладываются основы новых программ. Они обуславливают укрепление торгово-экономических отношений. Четко вырисовывается привлекательный перспективный фон.

Решающее значение для будущего отношений будет иметь исполнительность в выполнении инвестиционной программы. Президент Ильхам Алиев, говоря о значимости прорыва в этой номинации, подметил, что совместный инвестиционный фонд общим капиталом в 520 миллионов долларов полностью освоен. Стало быть, необходимы новые вливания. Они обязательно последуют и покроют потребности в реализации новых проектов в промышленности, сельском хозяйстве, сфере туризма и других важных направлениях.

В Ташкенте на встрече президентов Ильхама Алиева и Шавката Мирзиеева с представителями деловых кругов двух стран был дан старт новым совместным узбекско-азербайджанским проектам. Строительство текстильной фабрики в городе Ханкенди при инвестиционном содействии братской страны станет еще одним символом вечной дружбы и братства двух народов.

В возрождающемся Ханкенди появится современное предприятие с одной тысячей рабочих мест. Строительство школы имени Мирзы Улгубека в Физули на 960 учащихся, проектирование новых культурно-просветительских и экономических объектов для освобожденных территорий, а также для городов Имишли и Евлах, свидетельствует о том, что узбекские инвестиции в Азербайджане обретают реальное воплощение, обеспечивая нужды тысяч людей.

Точно так же азербайджанские финансовые вливания в экономику Узбекистана привнесут динамику созидательным процессам, позитивно скажутся на увеличении рабочих мест, принося достаток гражданам братской страны. Прямые связи регионов также положительно скажутся на реализации принятых к исполнению совместных проектов.

Президенты Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев, касаясь перспективных планов, заявили, что на базе двустороннего сотрудничества выгоду получат и третьи стороны, соседи и союзники Баку и Ташкента, что станет реальным вкладом в дело развития международной интеграции.

В ходе государственного визита президента Ильхама Алиева в Узбекистан достигнут высокий коэффициент полезного действия, и за ним открывается стратегическая глубина. Его главный смысл в том, что отношениям братских стран сопутствует высокая заинтересованность, нацеленность на результат и, самое главное, максимальная самоорганизация.

В условиях глобального кризиса высокие показатели непременно обеспечат ожидаемый результат.

Тофик Аббасов