ЕС впервые обсудит вопрос отправки инструкторов в Украину

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Главы МИД и обороны стран ЕС в середине следующей недели впервые обсудят возможность отправки инструкторов на Украину; окончательное решение должно быть принято «самое позднее» до ноября. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на собственные источники.

По ее информации, 27 августа тема будет также обсуждаться в комитете по политике и безопасности ЕС (PSK). Издание напомнило, что власти в Киеве призвали ЕС направить инструкторов на Украину в письме верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю от 31 мая. За отправку туда военных специалистов ратует, в первую очередь, Франция, которую поддерживают страны Балтии, Дания и Швеция, в то время как Австрия, Венгрия, Германия, Мальта и Словения выступают против, опасаясь обострения конфликта.

Welt am Sonntag отметила, что в середине ноября ЕС предстоит продлить мандат военной тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM UKR), в рамках которой осуществляется обучение украинских военных на территории ЕС, прежде всего, в Германии и Польше. Европейские страны могут воспользоваться этим поводом и не только продлить мандат, но и расширить его, разрешив своим инструкторам участвовать в подготовке ВСУ непосредственно на Украине. Глава Генштаба ЕС генерал-лейтенант Михель ван дер Лаан, который командует миссией, на закрытых консультациях высказался за отправку инструкторов, пишет газета.

Основой для обсуждения министрами ЕС этих планов является конфиденциальный документ Европейской внешнеполитической службы (EAD), который носит название «Стратегический пересмотр тренировочной миссии ЕС для Украины». В нем говорится о том, что Киев в свете майской мобилизации рассчитывает на 150 тыс. новобранцев, власти Украины планируют создать 10 новых пехотных бригад. При этом тренировка и оснащение военных называются «структурным недостатком» Украины в сравнении с Россией.