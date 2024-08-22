17 человек погибли в результате взрыва на фармацевтическом заводе в Индии (видео)

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На фармацевтическом заводе в индийском штате Андхра-Прадеш произошел мощный взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 17 человек, а десятки пострадали, передает Independent.

Инцидент произошел на заводе Escientia Advanced Sciences 21 августа, а спасательная операция завершилась через сутки. По информации властей, в результате взрыва погибли 17 человек, еще 40 пострадали.

Предварительной причиной ЧП назвали утечку паров из химического реактора. Точную причину установит следствие, которое сейчас изучает записи с камер видеонаблюдения и опрашивает уцелевших сотрудников, чтобы понять, мог ли стать причиной взрыва человеческий фактор.