Отныне BakuBus будет работать и в направлении Загаталы и Мингячевира

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Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта завершило конкурс на эксплуатацию междугородных автобусных маршрутов Баку-Загатала, Баку-Гянджа, Баку-Шамкир и Баку-Мингячевир. Об этом сообщает AYNA.

Право на осуществление пассажироперевозок по маршрутам Баку-Загатала-Баку и Баку-Мингячевир-Баку получило юридическое лицо ООО BakuBus, по маршруту Баку-Гянджа-Баку – юридическое лицо ООО Uğurlu Yol, по маршруту Баку-Шамкир-Баку – физическое лицо Гурбанов Билал Хейраддин оглу.

Междугородные маршруты будут выставляться на конкурс поэтапно в соответствии с требованиями соответствующего законодательства.