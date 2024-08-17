Тойво Клаар поддержал Ереван

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Покидающий свой пост спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар выразил поддержку инициативе Еревана о создании двустороннего механизма для расследования нарушений режима прекращения огня.

«Подтверждаю полную поддержку предложения Еревана о создании двустороннего механизма расследования утверждений о нарушениях режима прекращения огня», — написал Клаар в соцсети X.