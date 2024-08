Тойво Клаар поддержал Ереван

Покидающий свой пост спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар выразил поддержку инициативе Еревана о создании двустороннего механизма для расследования нарушений режима прекращения огня.

«Подтверждаю полную поддержку предложения Еревана о создании двустороннего механизма расследования утверждений о нарушениях режима прекращения огня», — написал Клаар в соцсети X.

Reiterate full support for Yerevan’s proposal for a bilateral mechanism to investigate allegations of ceasefire violations. https://t.co/1Hh4AOYqn4

— Toivo Klaar (@ToivoKlaar) August 16, 2024