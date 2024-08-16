Пашинян раскрыт — Армения снова играет в дипломатическое мошенничество

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В Ереване в очередной раз пытаются реанимировать Минскую группу ОБСЕ. Во всяком случае, МИД Армении в ответ на запрос радио «Азатутюн» по поводу призывов распустить МГ ОБСЕ заявил, что «может рассмотреть вопрос о продолжении Минского процесса в контексте всеобъемлющего урегулирования отношений и прежде всего заключения мирного договора» с Азербайджаном. В переводе с дипломатического: в то время как Азербайджан призывает Армению совместно обратиться в ОБСЕ для роспуска Минской группы, в Ереване заявляют о готовности вести переговоры в рамках «минского процесса».

Здесь бы, конечно, поинтересоваться, почему за более чем четверть века «минского процесса» никакого продвижения добиться не удалось. Впрочем, это как раз понятно: Армения не желала добровольно уходить с захваченных азербайджанских земель, а у сопредседателей Минской группы не хватало, не будем уточнять чего именно, чтобы оказать на Ереван реальное давление и заставить Армению выполнить резолюции СБ ООН.

Но откуда внезапно вспыхнувшая любовь к Минской группе сейчас?

Прежде всего, эта «инициатива» Еревана показывает: по крайней мере до заключения мирного договора (чему Армения всячески противится) территориальные притязания на Карабах остаются в силе. Более того, теперь становится понятным, что все прежние заявления Пашиняна, где он вроде бы признавал территориальную целостность Азербайджана, — не более чем сотрясение воздуха. И это ещё не всё.

Судя по всему, в Армении, по крайней мере определённые круги, продолжают лелеять надежды, что реанимация «минского процесса» позволит ей не просто лавировать между посредниками. Главное, в Ереване рассчитывают на возвращение к предложениям Минской группы.

И тут Еревану есть о чем вздыхать. Если кто забыл, Минская группа предлагала вывести войска, но только из пяти районов, окружающих бывшую НКАО. Сам «Нагорный Карабах», в том числе Шуша и Гадрут, оставался под армянским контролем. Более того, под армянским контролем оставались Лачинский и Кельбаджарский районы со всеми своими ресурсами. Ни о каком выводе войск Армении из Карабаха не шло и речи. Более того, в освобождённых районах Азербайджан имел право развернуть полицию и пограничников, но никак не армию.

Будущий же статус Карабаха по сути превращал его во второе армянское государство на территории Азербайджана — с правом создавать «силы самообороны», вступать во внешние отношения и т.д. и т.п. При этом никакого разговора о возвращении беженцев в Шушу, а тем более в Ханкенди и Ходжалы, не поднималось.

Тем более понятно, что освобождённые районы очень быстро могли быть оккупированы повторно: армии там не должно было быть, а Армения сохраняла в Карабахе впечатляющий военный «кулак». Не говоря о геостратегическом преимуществе: Карабах — это природная горная крепость, откуда легко атаковать и где легко обороняться. Как показывает опыт «пятидневной войны» России против Грузии, у мировой общественности далеко не всегда хватает духу сказать, кто начал стрелять первым.

Имеет право на озвучку вопрос, почему на такие «шоколадные» условия в Ереване за четверть века не согласились. Впрочем, догадаться можно: там рассчитывали сохранить за собой и Нагорный Карабах, и равнинный, и Восточный Зангезур. И не сомневались, что рано или поздно Азербайджан вынужден будет согласиться. Правда, в результате получили не «согласие», а военный разгром.

Но какой, пардон, степенью клинического идиотизма надо страдать, чтобы надеяться, будто бы сейчас, после выигранной войны и освобождения Карабаха силовым путём, Азербайджан согласится вернуться к пакетам Минской группы?

Можно, конечно, предположить, что в Ереване рассчитывают установить «эксклюзивные отношения» с сопредседателями Минской группы, а уж они, дескать, «прогнут» Азербайджан и заставят подписать выгодный Армении вариант мира. Но вспомним: Азербайджан не соглашался на создание второго армянского государства на своей территории даже в худшие годы оккупации — вопреки советам «учесть реалии», «принять во внимание итоги войны» и т.д. И чтобы согласился на это теперь? И самое главное, договариваться Армении всё равно придётся с Азербайджаном. Неважно, будет ли в качестве посредника выступать США, Россия, Франция, Евросоюз — окончательное решение остаётся за Азербайджаном. Да ещё и в ситуации, когда Армении торговаться нечем и не о чем.

А значит, в сухом остатке остаётся только тест на реальную договороспособность, который Армения в очередной раз провалила. Ереван таким образом торпедирует реальный мирный процесс. Здесь прекрасно понимают, что на возвращение к «минскому процессу» Азербайджан не согласится никоим образом.

Более того, в Баку настаивают на прямых переговорах без посредников. Это заявление МИДа Армении полностью укладывается в знакомую мошенническую тактику Еревана: выступать с вроде бы конструктивными заявлениями, но при этом никаких реальных шагов к миру не делать. И даже пустить пару ядовитых шпилек в адрес официального Баку: вот, смотрите, мы занимаем конструктивную позицию, предлагаем вернуться к Минской группе, но такие-сякие азербайджанцы категорически против. И вообще они хотят отобрать у нас «Сюник». А ещё Армения продолжает затягивать вопрос и ждать удобного момента для реванша.

В качестве «правовой основы» для которого вполне могут быть использованы предложения Минской группы. При том что это не более чем «дипломатический консалтинг», и никакой юридической силы, в отличие от резолюций СБ ООН, эти предложения не имеют и иметь не могут. Но с учётом реального расклада сил такое шулерство опасно прежде всего самой Армении. Карточных шулеров бьют канделябрами. А в наши дни в ответ на попытки политического шулерства в роли «канделябров» могут выступать и беспилотники, и ракеты, и многое другое.

Нурани, обозреватель