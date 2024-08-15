Французские проститутки проиграли в Евросуде

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В апреле 2016 года Национальным собранием Франции был принят спорный закон. Озаботившись борьбой с преступными синдикатами по борьбе с торговлей людьми, парламент принял закон о введении штрафа «за покупку сексуальных услуг». В настоящее время клиентов проституток оштрафуют за первый раз на 1.500 евро, а за последующие — на 3.750 евро. Кроме того, клиентов ждет «промывание мозгов» в форме просветительных семинаров о проституции и «ее обратной стороне».

В качестве утешительного бонуса иностранным проституткам предложено получение вида на жительство в стране по упрощенной процедуре. Но лишь, если те сменят профессию на более приличную. По некоторым данным, число проституток во Франции составляет от 20 до 40 тысяч, из которых 80% нелегалов.

Профсоюз работников секс-индустрии Strass (а в стране есть и такой) не оценил это «историческое завоевание» в защите прав тружениц панели и сразу же выступил против, заявив, что новый закон ухудшит условия жизни и доходы тружениц. Не удивительно, что после долгого сутяжничества в национальных инстанциях, в 2020 году в ЕСПЧ поступил ряд коллективных жалоб от 261 (!) легально работающей во Франции проститутки женского и мужского полов самых различных национальностей: албанцы, алжирцы, аргентинцы, бельгийцы, бразильцы, британцы, болгары, венесуэльцы, доминиканцы, испанцы, камерунцы, канадцы, китайцы, колумбийцы, нигерийцы, перуанцы, румыны, французы, эквадорцы и экваториальные гвинейцы. Эти жалобы были объединены в одну жалобу «M.A. и другие против Франции», которая была рассмотрена в Страсбурге 25 июля сего года.

Заявители считают, что их право на уважение частной жизни, гарантированное статьей 8 Европейской конвенции по правам человека, включает право на личную автономию и сексуальную свободу. Поэтому закон, по их мнению, серьезно угрожал их физической и психической неприкосновенности и здоровью.

Суд признал, что цели, преследуемые рассматриваемой мерой, а именно обеспечение общественной безопасности, предотвращение преступности и защита здоровья, прав и свобод других лиц, представляют собой законные цели по смыслу статьи 8 Конвенции. ЕСПЧ считает проституцию несовместимой с правами и достоинством человеческой личности там, где эта деятельность является вынужденной. Он также неоднократно подчеркивал важность борьбы с проституцией и сетями торговли людьми, а также обязательство государств-участников Конвенции защищать жертв.

ЕСПЧ отметил, что проблемы, связанные с проституцией, поднимают некоторые очень чувствительные моральные и этические вопросы, порождая различные, часто противоречивые, взгляды. Оспариваемая мера – общая и абсолютная криминализация покупки сексуальных услуг как средства борьбы с торговлей людьми в настоящее время является предметом жарких дебатов, порождающих широкие разногласия как на европейском, так и на международном уровне, без четкой позиции, вытекающей из этих дискуссий. Ни среди государств-членов Совета Европы, ни даже внутри различных международных организаций до сих пор не существует общего консенсуса по этой теме. Поэтому ЕСПЧ посчитал, что государству-ответчику должна быть предоставлена широкая свобода усмотрения в этой области. Текст закона был принят в конце длительного и сложного законодательного процесса, который был инициирован после предыдущих парламентских дебатов по этому вопросу и который стал частью более общих дискуссий по борьбе с насилием над женщиной.

Опасения, высказанные заявителями в настоящем деле, в частности в отношении рисков для здоровья и безопасности, в значительной степени были учтены в ходе парламентских дебатов и привели к некоторым улучшениям первоначально предложенного текста. Соображения же оппонентов закона недостаточны для того, чтобы поставить под сомнение выбор законодательного органа по завершении демократического процесса и с учетом преследуемых законных целей. Тем более что этот выбор призван вызвать далеко идущие социальные изменения, последствия которых полностью проявятся только со временем.

Так что, по мнению ЕСПЧ, французские власти установили справедливый баланс между вовлеченными конкурирующими интересами и государство-ответчик не вышло за рамки своего усмотрения. Ввиду того, что нарушения статьи 8 Конвенции не установлено, жалоба была отклонена.

Интересно, как повлияет на дальнейшую борьбу с проституцией во Франции расширение в парламенте Франции и в Европарламенте влияния консерваторов, борьба за общественную мораль у которых — один из столпов идеологии? Ведь они и при прежнем составе депутатов смогли на три года задержать законопроект, с 2013 года лоббировавшийся социалистами. А в Европарламенте при голосовании в сентябре 2023 года за предложение декриминализовать тех, кто торгует своим телом, но зато привлекать к ответственности их клиентов и сутенёров, проголосовали менее половины депутатов – 234, против – 175 при 122 воздержавшихся.

Тем более, что аналогичное законодательство, предусматривающее наказание клиентов, кроме Франции, пока что действует лишь в Швеции, причем без особого результата. Большинство же стран, подобно Азербайджану, настроено наказывать не клиентов, а самих проституток. Но и такой подход к «древнейшей профессии», как мы можем видеть, не уменьшает ни количество проституток, ни их эксплуатацию, лишь загоняя проституцию в подполье под влиятельную «крышу» и подпитывая коррупцию. В целом же в мире набирает силу «аболиционистский» взгляд на проституцию, предусматривающий декриминализацию проституции и отношение к добровольной проституции как к трудовой деятельности (с налогами, профсоюзами и пр.).

Эльдар Зейналов