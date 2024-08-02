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При тушении пожара в Турции рухнул вертолет (видео)

При тушении пожара в Турции рухнул вертолет (видео)

Вертолет потерпел крушение при тушении природного пожара в провинции Адана на юго-востоке Турции. Жертв нет, сообщил губернатор Явуз Селим Косгер.

По его словам, вертолет, привлеченный для тушения лесного пожара в уезде Козан, врезался в плотину при заборе воды и упал в водохранилище. Находившиеся на борту пять человек сумели выбраться и вплавь добрались до берега. Их здоровью ничто не угрожает, отметил губернатор.

Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы подтвердил информацию о том, что жертв при ЧП нет. Он уточнил, что вертолет принадлежал управлению по делам лесного хозяйства, передает телеканал NTV.

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