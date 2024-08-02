Потерпит ли Иран несостыковку в «дружбе и братстве» с Арменией?

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Несмотря на то, что Тегеран делает хорошую мину, переход Ереваном «красных линий» во внешней политике, совершенно неприемлемый для ИРИ, не может остаться безответным. Вопрос в том, почему Иран терпит имеющееся положение дел, в то время как у его границ, по милости Армении, пасутся вражеские ему военные и разведывательные силы; когда он, наконец, жестко отреагирует на двурушничество Еревана в интересах собственной безопасности, сохранения или даже продвижения своего присутствия на Южном Кавказе.

Под носом у Ирана, «благодаря» Армении, стремительно меняется баланс сил – в пользу коллективного Запада. Тегеран неоднократно заявлял о недопустимости западного вмешательства в дела региона, завязанные, прежде всего, на безопасности, проистекающей из внешней политики государств региона. Под ними ИРИ подразумевает собственно Иран, Турцию, Россию, Азербайджан, Грузию и Армению. То есть те страны, которые принято считать участниками весьма символического формата 3+3. К слову, Грузия свое участие в нем не подтверждает: официально – из-за отсутствия дипломатических отношений с Россией, признавшей независимость Абхазии и Южной Осетии. Армения же конъюнктурно уклоняется.

И если до «бархатной революции» в Армении место имели лишь намеки на ее будущее «западничество», то с приводом к власти соросовского ставленника Никола Пашиняна в регионе появился выраженный анклав западного влияния – Армения. И укрепился он после поражения РА во Второй Карабахской войне.

Ныне покойный президент Ирана Эбрахим Раиси (как подтверждают многие источники), в ходе прошлогодней встречи с Пашиняном в Тегеране разъяснил ему позицию своей страны по вмешательству внерегиональных сил в кавказские дела, в частности, присутствию «мониторинговой миссии» Евросоюза на армяно-азербайджанской границе. Но, вероятно, на Пашиняна, клянущегося Ирану в «дружбе и братстве», это не произвело никакого впечатления.

Более того, форсировано претворяется в жизнь план США, открыто озвученный госсекретарем Энтони Блинкеном, по которому основной задачей на Южном Кавказе является вытеснение из него Ирана, России и недопущение усиления позиций Китая.

Вся эта «троица зла» и в самом деле вытесняется step by step: для Тегерана, Москвы, Пекина и, с большой вероятностью – для Баку, показательно проводятся совместные армяно-американские учения; в министерстве обороны Армении создано представительство США – думается, с целью создания фронта против Ирана и России. Армения принимает участие в мероприятиях НАТО, и т.д.

Тут возникает вопрос: отчего это Пентагон озаботился Арменией именно сейчас, а не во время карабахских войн или даже раньше? При желании, США могли подсобить сторонам в мирном урегулировании конфликта. Однако – не стали «мараться», выждали и пришли уже на почти готовенькое: разумеется, без предоставления гарантий безопасности Армении. Все это – на фоне де-факто выхода последней из ОДКБ, но, в то же время, страха полностью отшвартоваться от России.

Западные посольства в Ереване, по свидетельству посла ИРИ в Армении Мехди Собхани, распространяют антииранские сообщения на армянском и фарси, стремятся ввести в заблуждение армянский народ и подорвать имидж Ирана среди армянской общественности. Посол призвал «активистов» не вовлекать Армению в геополитический конфликт, не дискредитировать Иран в глазах армянского общества. Он подчеркнул, что Иран считает безопасность своих соседей своей безопасностью.

Но что с того? Власти Армении позволяют вести в РА антииранскую пропаганду – вот вам «дружба и братство», запроданные за символическую финансовую и военную поддержку от ЕС (обещание безвиза) и США. И еще за «что-то». Подчеркнем – не за реальное обеспечение безопасности Армении Западом.

В этой связи довольно любопытно было бы узнать, о чем на самом деле на днях вели беседы с Пашиняном в Тегеране новый президент Ирана Масуд Пезешкиан и духовный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи. И правда ли, что Иран (а это было бы сверхнаивностью и холостым выстрелом для удержания Еревана в орбите Тегерана) заключил с Арменией секретную оружейную сделку на 500 млн долларов – о ней проинформировал базирующийся в Лондоне и Вашингтоне канал Iran International со ссылкой на анонимные источники в высокопоставленных дипломатических кругах.

Соглашение будто бы (или реально?) разделено на несколько контрактов – по поставкам Армении беспилотников Shahed 136, Shahed 129, Shahed 197, Mohajer и зенитно-ракетных комплексов типа 3rd Khordad, Majid, 15th Khordad и Arman. Сделка также предполагает сотрудничество в области разведки и обучения персонала и создание иранских баз на армянской территории.

Армения на самом деле увеличила в этом году расходы на оборону: по сравнению с 2020 годом – на 81%, то есть до 1,4 млрд долларов. Почти треть из этой суммы, если сделка с Ираном действительно имеет место, отойдет Тегерану. Но чему она служит? Сохранению значимости Ирана для Кавказа – дескать, у него есть «региональный покровитель»? Но находиться в «покровителях» Армении одновременно и Ирану, и Западу – очевидный нонсенс. Равно как и открытие в РА иранских военных баз. Ведь в Армению уже сунули нос и США, и Франция, и Индия. Станет ли Армения рисковать из-за Ирана и его вооружения «западным вектором».

В таком случае, что происходит? В числе выдвигаемых версий, впрочем, вряд ли правдоподобных, сделка является прикрытием для России, которая через Армению приобретает оружие для войны в Украине. Схема, конечно, странноватая.

А в израильском центре ALMA утверждают, что через Армению в Иран поставляли противотанковые ракеты, которые шиитские группировки использовали против американских целей в Ираке. И это в то время как в Армении окопались разные западные и не только западные разведки, которые, понятно, такого развития событий не допустили бы. Между тем кувейтская газета Al-Jarida утверждает, что Россия, Иран и Индия осенью прошлого года передали Армении большое количество оружия и военной техники.

Если хоть что-то из приведенного выше соответствует действительности, это, во-первых, говорит о том, что двурушничеству Армении нет предела, ведь в настоящее время она откровенно действует против интересов Ирана, предоставляя свою территорию в полное распоряжение Запада, действующего с антииранских позиций, однако пользуясь, параллельно, услугами Тегерана.

Во-вторых, создает угрозы безопасности Азербайджана, твердя, при этом, о необходимости подписания мирного договора с Баку и ложных заверениях о важности открытия коммуникаций и «примирения» с Турцией.

Тут стоит вернуться к беседе Пашиняна с Хаменеи, который открытым текстом выступил против открытия Зангезурского коридора, заявив, что он не отвечает интересам Армении. По данным иранских СМИ, Пашинян ответствовал, что Армения неоднократно подтверждала неприемлемость «трансрегиональных путей внутри своей страны». При этом в основе продвигаемого Пашиняном проекта «Перекресток мира» лежат именно «трансрегиональные пути». А в случае с Зангезурским коридором речь идет об экстерриториальных.

Запутался в терминологии и забыл, что 9 пункт известного трехстороннего заявления (Алиев, Путин, Пашинян) гласит: коридор должен получить статус экстерриториального. И хотя формально маршрут пройдет по территории Армении, контролировать его должна ФСБ России. Нынче и об этом позабыл Никол Воваевич от «головокружительного успеха» с западниками и успокоенности, что Азербайджан «теперь уже» не пойдет на Армению войной, хотя он, то есть Пашинян, постоянно пугает население РА обратным. Говоря прямо – подбивает к реваншизму.

Но почему Иран против Зангезурского коридора? Вероятно, потому, что среди прочего он облегчит поставки азербайджанского газа в Нахичевань, а это уменьшит его зависимость от Ирана. Ну и, вероятно, Азербайджану можно будет мелко отомстить за укрепление его отношений с Израилем.

Но при этом Хаменеи дал понять Пашиняну – официально – в мягкой форме, – что негоже иностранцам (Западу) устанавливать ограничения в отношениях стран со своими соседями – дескать, о безопасности региона должны позаботиться государства, в него входящие.

Но тут Иран пролетает – против воли Запада, пока жареный петух не клюнет в известное место, Армения не пойдет.

Понимает ли Тегеран, что его ожидания от Армении – напрасны, и он должен подойти в вопросу присутствия (влиятельности) на Южном Кавказе совсем с другой стороны – правильнее было бы сделать ставку на Азербайджан (даже при наличии «израильского фактора» (или особенно — его), а не на изменчивость настроения марионеточной армянской верхушки и недальновидность ее действий, которые только дестабилизируют обстановку в регионе.

Тем более, что сценарии развития ситуации в нем стремительно меняются не в пользу Ирана, а с ним – и Армении, из которой и пошла та заводка, в которой Иран оказался в весьма затруднительном и двусмысленном положении. И пока Пашинян находится у власти, положение ИРИ с точки зрения ее безопасности, исходящей еще и со стороны Армении с ее западными ястребиными вкраплениями и амбициями «европейского лидерства» на Южном Кавказе, может измениться только в худшую сторону.

Как видим, после того как Армения предала ОДКБ (Россию) в «интересах независимости республики», независимой она не стала – напротив, впала в глобальную зависимость от Запада.

Иран бы, конечно, устраивало полноценное участие Армении в ОДКБ и продолжение службы российских пограничников на границе ИРИ и РА, поскольку уйди они оттуда с концами, их место займут формирования НАТО, либо военные Франции и/или США, что изменит баланс сил в регионе в пользу Запада, НАТО, членом которого, напомним, является и Турция. Так что Ирану выгоден альянс Армении с Россией, поскольку он, среди прочего, будет означать замедление дрейфа Армении на орбиту Запада (НАТО) и сближение с Израилем.

Однако пока не похоже на то, что «армянский фланг» обещает Ирану относительное спокойствие. Евросоюз сулит армянам условный безвиз, но не за красивые глаза, а за подрыв безопасности России, Ирана и с большой вероятностью – Азербайджана, так мешающего Западу подгрести под себя весь Южный Кавказ и отчасти – Центральную Азию.

В этом «пакете» также «нарисуются» (уже начали) конституционные требования, касающиеся разнузданной свободы ЛГБТ, извращенного понимая семьи (однополые браки), определения внешнеполитического вектора республики – естественно, в направлении евроатлантического со всеми вытекающими отсюда разнообразными «правами» и «свободами» Запада в «Великой Армении». И это последнее «конституционное изменение» крайне напрягает Иран. Но также крайне интересует Евросоюз и США, развивших активность в Армении в ущерб ее отношениям с Ираном и другими странами.

Таким образом, Иран уже сталкивается с необходимостью пересмотра своей политики с Арменией, которая и сама может оборвать связи с ИРИ, если ей повелят срочно это сделать ее новые «патроны». Хотя, если говорить о хваленной «суверенности», Армения должна сотрудничать со всеми странами, однако не во вред отношениям с другими партнерами – тем более, когда дело касается их безопасности.

Но в случае с «третьесортными» периферийными государствами, зависимыми и слабыми, Запад с такими «тонкостями» не считается: Иран для него, как Россия и Китай – враг (а количество таковых растет по мере роста их суверенных «амбиций»), и требует демонстрации анти-позиций на деле. Что ж, Армения сговорчива – она готова выпасть из имеющейся, но трещащей по швам системы безопасности, хотя альтернативная и действенная ей не предложена: все строится на команде – «навреди!»

Думается, Иран с этим не смирится: Армения в одночасье может стать безусловным изгоем в регионе – она пересекла почти все «красные линии», поднимаясь все выше по конфронтационной «лестнице».

Может, она, все же, остановит столь опасное «восхождение», чреватое для нее болезненным ответом Ирана (уж не на него ли намекал Хаменеи на встрече с Пашиняном?), а также России, «подарившей» Карабах Баку; Азербайджана и Турции.

Ирина Джорбенадзе