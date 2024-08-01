Эрдоган выразил Папе Франциску возмущение открытием Олимпиады

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском. Об этом говорится в сообщении Управления по связям при Администрации президента Турции.

В ходе беседы турецкий лидер отметил, что аморальные сцены на открытии Летних Олимпийских игр 2024 года в Париже вызвали возмущение и негативную реакцию.

Глава турецкого государства указал, что под предлогом свободы слова и толерантности попирается человеческое достоинство, высмеиваются религиозные и моральные ценности.

По его словам, такого рода действия для мусульман не менее оскорбительны, чем для представителей христианского мира. Он акцентировал необходимость сообща выразить протест и занять общую позицию перед лицом подобной тенденции.

Президент Эрдоган предупредил, что вызов религиозным ценностям, извращенная пропаганда и моральный крах, свидетелями которых мир стал во время открытия Олимпийских игр, целью которых является объединение людей, являются тревожными сигналами.

Касаясь ситуации в секторе Газа глава турецкого государства констатировал, что израильские атаки в секторе Газа переросли в геноцид, и в регионе разворачивается масштабный гуманитарный кризис.

По словам турецкого лидера, Израиль осуществляет массовые убийства палестинцев под дипломатическим, экономическим и военным «зонтиком», предоставленным ему рядом государств.

Он отметил, что недавние убийство председателя Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и атака на Ливан еще раз продемонстрировали, что Израиль представляет угрозу всему региону, миру и человечеству.

Президент Эрдоган подчеркнул, что «альянсу человечества» необходимо незамедлительно принять меры, чтобы мусульмане и христиане, в первую очередь живущие в Палестине, обрели мир.

Папа Франциск выразил благодарность президенту Турции за его усилия по установлению мира и чувствительное отношение к проблеме глумления над религиозными ценностями.