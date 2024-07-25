Пелоси жестко раскритиковала речь Нетаньяху в Конгрессе

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Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от Калифорнии) резко раскритиковала речь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США, назвав ее «худшей» в истории палаты.

Она, в частности, осудила отсутствие прогресса по вопросу освобождения заложников у ХАМАС.

«Выступление Биньямина Нетаньяху в Палате представителей было, без сомнения, худшим среди выступлений всех иностранных лидеров, которые когда-либо были удостоены чести обратиться к Конгрессу США», — написала Пелоси на своей странице в X.

Сама бывший спикер бойкотировала это мероприятие, чтобы принять участие во встрече с семьями удерживаемых ХАМАС израильских заложников, а также с семьями погибших в ходе боевых действий израильтян.

«Многие из нас, кто любит Израиль, провели день, слушая израильских граждан, чьи семьи пострадали в результате теракта ХАМАС 7 октября. Эти семьи требуют сделки о прекращении огня, которая вернет заложников домой, и мы надеемся, что премьер-министр потратит свое время на достижение этой цели», – заключила политик.