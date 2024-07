Пелоси жестко раскритиковала речь Нетаньяху в Конгрессе

Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от Калифорнии) резко раскритиковала речь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США, назвав ее «худшей» в истории палаты.

Она, в частности, осудила отсутствие прогресса по вопросу освобождения заложников у ХАМАС.

«Выступление Биньямина Нетаньяху в Палате представителей было, без сомнения, худшим среди выступлений всех иностранных лидеров, которые когда-либо были удостоены чести обратиться к Конгрессу США», — написала Пелоси на своей странице в X.

Сама бывший спикер бойкотировала это мероприятие, чтобы принять участие во встрече с семьями удерживаемых ХАМАС израильских заложников, а также с семьями погибших в ходе боевых действий израильтян.

«Многие из нас, кто любит Израиль, провели день, слушая израильских граждан, чьи семьи пострадали в результате теракта ХАМАС 7 октября. Эти семьи требуют сделки о прекращении огня, которая вернет заложников домой, и мы надеемся, что премьер-министр потратит свое время на достижение этой цели», – заключила политик.

Benjamin Netanyahu’s presentation in the House Chamber today was by far the worst presentation of any foreign dignitary invited and honored with the privilege of addressing the Congress of the United States.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 24, 2024