В Абшеронском районе мужчина совершил суицид после убийства своего брата (фото)

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23 июля около 19 часов в прокуратуру Абшеронского района поступила информация о гибели 2 человек на территории поселка Сарай.

Об говорится в сообщении прокуратуры Абшеронского района.

В ходе расследования было установлено, что Мардан Багиров 1965 года рождения умышленно убил ножом в совместной квартире своего брата Сархана Багирова 1962 года рождения , а затем покончил жизнь самоубийством, выбросившись из здания.

По данному факту в Абшеронской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 125 (доведение до самоубийства) УК.