В USAID готовы поддержать правительство Армении

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Руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян принял директора миссии USAID в Армении Джона Аллело. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В ходе встречи были обсуждены визит администратора USAID Саманты Пауэр в Армению, рамки стратегического партнерства Армения-США, вопросы развития демократических процессов, регионального мира, экономического сотрудничества и реализации проводимых правительством текущих реформ.

Араик Арутюнян подчеркнул важность формирования и реализации Стратегической коммуникационной архитектуры, а также становления институциональных механизмов общественного участия.

Директор миссии USAID в Армении представил широкомасштабную повестку, реализуемую совместно с правительством Республики Армения, а также выразил готовность оказать поддержку правительству Республики Армения в наращивании потенциала, устойчивости и в других вопросах развития