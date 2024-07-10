Эмиссар США Пауэр встретилась с Пашиняном

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию, возглавляемую управляющим Агентства международного развития США (USAID) Самантой Пауэр.

Пашинян высоко оценил программы, реализуемые USAID в Армении, которые направлены на развитие демократических институтов. Он отметил, что правительство Армении «твердо продолжит последовательные шаги в направлении реформ».

Пауэр отметила, что администрация США придает большое значение тесному сотрудничеству с Арменией и готова последовательно оказывать поддержку программам правительства Армении во благо укрепления демократии, развития, а также повышения устойчивости Армении.

Собеседники коснулись также вопросов, касающихся армяно-азербайджанского мирного процесса.