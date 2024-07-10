Ведущие институты Сингапура помогли Азербайджану подготовить школьные учебники

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В Азербайджане учебники по четырем школьным предметам составлены на основе новой концепции, в подготовке материалов помогли ведущие институты Сингапура.

Как заявила Report заведующая отделом дошкольной и общеобразовательной политики Министерства науки и образования Вафа Ягублу, это учебники по географии для VI класса, химии, физике и биологии для VII класса.

По ее словам, эти предметы в новом содержании будут применены уже в 2024-2025 учебном году.

«Новые учебники подчеркивают вопросы применения предмета и науки в жизни и уменьшают излишние теоретические знания. Например, новый учебник по географии начинается с простого объяснения ученику понятия пространства. В подготовке этих материалов помогли ведущие институты Сингапура в области разработки учебников», – сказала Ягублу.