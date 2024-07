Посольство США рассчитывает на укрепление американо-азербайджанских связей

Посольство США в Азербайджане поделилось публикацией в связи с профессиональным праздником азербайджанских дипломатов.

«Поздравляем коллег из министерства иностранных дел с профессиональным праздником и передаем им наилучшие пожелания. С нетерпением ждем совместной работы по дальнейшему укреплению американо-азербайджанских связей», – говорится в публикации дипмиссии в соцсети Х.

Best wishes to our @AzerbaijanMFA colleagues on this professional holiday for the diplomatic corps. Thank you for hosting us, and we look forward to working together to strengthen U.S.-Azerbaijan ties. https://t.co/6gL2FOswaU

— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) July 9, 2024