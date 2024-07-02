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Тейлор Свифт с честью вышла из сложной ситуации (видео)

Тейлор Свифт с честью вышла из сложной ситуации (видео)

Во время своего последнего выступления в Дублине Тейлор Свифт столкнулась с неожиданной ситуацией. Певица, известная своими безупречными живыми выступлениями, на этот раз попала в неловкий момент на сцене.

В частности, при исполнении песни The Smallest Man Who Ever Lived, платформа, на которой выступала артистка, не опустилась, и она осталась заблокированной на высоте около 1,5 метров. Однако благодаря быстрой реакции одного из ее танцоров, шоу продолжилось без задержек.

Танцовщик по имени Джен Равник подбежал и помог Свифт слезть с платформы. Певица показала свой профессионализм, не растерявшись и продолжив выступать.

Поклонники хвалят Тейлор за профессионализм и выдержку в этой ситуации.

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