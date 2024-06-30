ГЭЦ проведет экзамен по азербайджанскому языку

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Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамен (вторая попытка) по азербайджанскому языку (как государственному) в рамках выпускного экзамена для учащихся 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений, где обучение ведется на языках, отличных от азербайджанского, а также для выпускников прошлых лет, сдающих вступительные экзамены в высшие и средние специальные учебные заведения на языке, отличном от азербайджанского.

Согласно информации Центра, в экзамене примут участие кандидаты, которые не смогли принять участие или получили неудовлетворительную оценку на прошедших 12 мая экзаменах.

Экзамены в Баку и Нахчыване начнутся в 10:00.