Фальшивое «миролюбие» Еревана и клиническая наивность Евросоюза

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В Армении нечаянно «пошли в сознание». Секретарь Совета безопасности Армен Григорян, один из ближайших соратников Никола Пашиняна, объявил: оказывается, в то время, когда Армения полностью зависела от России, «Россия пришла, отобрала у нас Карабах, вернула его Азербайджану», и вообще «без разрешения России войны бы не было». В Баку отреагировали незамедлительно. Помощник президента Хикмет Гаджиев, во-первых, напомнил: «Сказав свое слово на поле боя, азербайджанская армия разгромила армянскую армию в 44-дневной Отечественной войне, одержала полную военную победу, положила конец 30-летней военной оккупации Армении и заставила Армению подписать акт о капитуляции». А во-вторых, посоветовал Еревану отказаться от мечты о реваншизме.

От себя, конечно, можем посоветовать господину Григоряну вспомнить, что война началась с широкомасштабной армянской провокации ранним утром 27 сентября 2020 года, и, по планам ереванского командования, должна была стать той самой «новой войной за новые территории», которую ещё в ноябре 2019 года анонсировал тогдашний министр обороны Армении Давид Тоноян. И уж тем более секретарю Совбеза Армении стоит освежить в памяти, как именно из России в Армению накануне и во время 44-дневной войны летели самолёты с оружием, как Никол Пашинян обрывал телефоны в Кремле, как именно вмешательство России позволило Армении сохранить хотя бы остатки своей армии и как в Карабахе, где стояли российские миротворцы, Армения сохранила 15-тысячную группировку своих солдат, сотни единиц танков, бронетехники, ствольной и реактивной артиллерии и открыто готовилась к реваншу — правда, вместо реванша получила антитеррористические рейды сентября 2023 года. Так что вряд ли Армену Григоряну удастся убедить аудиторию, якобы это Россия преподнесла Азербайджану Карабах на блюдечке. Карабах в 1992-94 годах получила «на блюдечке от России» как раз Армения — можно вспомнить и 366-й полк, и Псковскую дивизию ВДВ, и многое другое. Но после этого скандального заявления уже не остается сомнений: мечты о реванше в Армении существуют, и не только в оппозиции, но и в ближнем кругу «шашлычного премьера». Это показывает и закупка французских самоходных гаубиц, и тот факт, что Армения не отказывается на бумаге от территориальных претензий к Азербайджану, и многое другое. Наконец, пищу для размышлений дают и участившиеся инциденты с обстрелами азербайджанских позиций на границе с Арменией. Такие обстрелы, как хорошо знают специалисты, классический приём «разведки боем»: засечь огневые точки, проверить реакцию и т. д.

Но, устраивая очередные провокации на границе, Никол Пашинян пытается одновременно рядиться в тогу миротворца. Его администрация предложила азербайджанской стороне по дипломатическим каналам создать двусторонний механизм расследования обстрелов на границе.

Официального ответа от Азербайджана не последовало. Но зато Тойво Клаар, спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии, отбарабанил в X: «Предложение Армении о создании двустороннего механизма для рассмотрения предполагаемых нарушений режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе с целью снижения напряженности следует приветствовать». И напомнил: «Евросоюз в течение 15 лет через миссию ЕС в Грузии помогал организовывать аналогичные встречи в Грузии и готова поделиться своим опытом». Более чем прозрачный намёк, играть первую скрипку в расследовании инцидентов на границе. Более того, не исключено, что Евросоюз намерен задействовать здесь своих «любителей биноклей» — наблюдательную миссию EUMA, у которой наконец-то появился шанс заполучить «двусторонний» мандат. Теоретически всё прекрасно: авторитетная «третья сила» берёт на себя функции расследования инцидентов…

Но вспомним: в августе 2008 года начинается «пятидневная война» России против Грузии. Российские войска захватывают Зугдиди и Поти, по жилым кварталам Гори стреляют из ОТРК «Искандер»… Евросоюз берёт на себя расследование, через два года после войны, в сентябре 2010 года, появляется доклад швейцарского дипломата Хайди Тальявини, но там нет чёткого ответа на вопрос, кто же начал войну. Дескать, виноваты все, а значит, никто. Более того, за 15 лет европейская миссия в Грузии так и не смогла не только продвинуть вопрос восстановления территориальной целостности Грузии, но даже пресечь «проволочную агрессию» России. Включая и те годы, когда у власти в Грузии находился Михаил Саакашвили, убеждённый «западник», чья программа реформ вызывала в Брюсселе бурные аплодисменты. Но, как оказалось, аплодировать по поводу демократии и борьбы с коррупцией Евросоюз готов, а вот сделать что-то реальное «в поле», да ещё в военно-территориальном измерении — увы и ах. Так что про Грузию Тойво Клаар заговорил совершенно зря.

Тем более авторитету Евросоюза не способствует деятельность EUMA. Сам факт развёртывания односторонней миссии уже заставляет сомневаться в объективности и нейтралитете Брюсселя. К тому же «любители биноклей» регулярно влипают в громкие скандалы. В августе 2023 года Минобороны Армении распространило официальный пресс-релиз: евронаблюдатели подверглись обстрелу со стороны Азербайджана! Евронаблюдатели всё опровергают: они не были мишенью атаки. Как потом рассказывал глава евромиссии Маркус Риттер, на самом деле патруль EUMA стал свидетелем перестрелки между азербайджанцами и армянами, но один из патрульных решил снять видео «для своих», где изобразил, якобы он сам находится под обстрелом. О содействии попросил одного из армянских сопровождающих. А дальше запись оказалась в распоряжении Минобороны Армении. То есть об ответственности и дисциплине в EUMA осведомлены не очень.

В феврале 2024 года обстрелу подверглась азербайджанская погранзастава на Зангеланском направлении. В ответ Азербайджан «разнёс» пост, с которого стреляли. EUMA по этому поводу… хранила молчание. И только через несколько недель евронаблюдатели невнятно проблеяли: их на этот участок границы не пропустили российские пограничники, которые там стоят.

И вот с таким послужным списком Евросоюз рассчитывает взять функцию расследования инцидентов на себя? Тойво Клаар реально полагает, что его организация располагает на такой случай кредитом доверия?

И тем более нет доверия к Пашиняну. Слишком уж часто премьер-министр Армении отказывается от взятых на себя обязательств. И ещё одно обстоятельство. После февральского инцидента выяснилось, что по азербайджанским пограничникам стреляли с поста, который развернул… «Союз добровольцев «Еркрапа»», террористическая группировка, объединяющая участников, точнее, соучастников первой карабахской войны. Так какого же уровня достигла Армения деградация механизмов государственного управления, если на таком чувствительном участке, как граница с Азербайджаном, боевики «Еркрапа» таскаются с боевым оружием и даже разворачивают свои посты?! И если так, то Пашиняну для начала надо бы навести порядок со своей стороны границы и хотя бы убрать оттуда вооружённых провокаторов вроде «Еркрапа» и VOMA.

Так что придержите восторги и планы по поводу «евромеханизмов расследования», господа.

Нурани, обозреватель