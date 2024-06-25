Фидан обвинил Израиль в этнических чистках в Газе

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил на совместной пресс-конференции, организованной после его встречи с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским в Министерстве иностранных дел.

Фидан поблагодарил Чехию за поддержку процесса вступления Турции в Европейский союз (ЕС) и подчеркнул, что верит в то, что вклад и поддержка Чехии в развитие отношений Турции с ЕС и преодоление препятствий на пути к членству Турции будут продолжаться и в будущем.

Он сообщил, что во время переговоров они также обсудили гуманитарную драму в Газе.

«Израиль продолжает проводить в Газе этнические чистки в прямом смысле этого слова. Каждый день в Газе совершаются новые военные преступления. Мы не молчали и не будем молчать перед стремлением Израиля расширить свои территории за счет территорий Палестины. Мы будем продолжать возвышать свой голос на всех платформах, чтобы положить конец преследованиям в Газе. Мы будем в полной мере использовать все средства дипломатии. В этом контексте мы поддерживаем все инициативы, направленные на прекращение огня в Газе. Путь к решению проблемы лежит через реализацию решения о двух государствах. Многие страны сегодня признают эту реальность. Все большее число стран, признающих палестинское государство, свидетельствует об этом. В предстоящий период мы продолжим наши усилия, не снижая темпов, чтобы увеличить это число еще больше», – отметил Хакан Фидан.

Заявив, что Турция действует по тому же принципу в палестинской географии и в Украине. Хакан Фидан предупредил, что эти конфликты могут перерасти в региональную и даже глобальную войну, и что каждая страна должна приложить усилия, чтобы предотвратить это.

Фидан сказал, что во время встречи со своим коллегой они также обсудили продолжающуюся войну в Украине. Он повторил, что Турция поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, в то же время не игнорирует гибель людей и ужасные разрушения, вызванные войной.

Министр напомнил в этой войне погибло более 500 тысяч человек. Фидан сказал, что эта война рискует выйти за пределы Украины и даже привести к использованию оружия массового поражения, Турция заинтересована в том, чтобы стороны для достижения мира сели за стол переговоров.

«Мы придаем большое значение тому факту, что и Украина, и Россия демонстрируют готовность положить конец кровопролитию с помощью выдвинутой ими концепции мира. Какими бы ни были содержание и условия этого, мы рассматриваем это как важный шаг на начальном этапе. Международное сообщество также должно предпринять больше шагов в инклюзивном ключе. Турция, как всегда, готова играть в переговорах посредническую и конструктивную роль», – добавил он.