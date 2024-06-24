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В Южной Корее произошел пожар на заводе по производству аккумуляторов, погибли 20 человек

В Южной Корее произошел пожар на заводе по производству аккумуляторов, погибли 20 человек

Тела 20 человек нашли на месте пожара на заводе по производству литий-ионных аккумуляторов Aricell в городе Хвасон в Южной Корее, сообщает Yonhap со ссылкой на пожарную службу.

Всего в результате пожара пропавшими без вести считаются 23 человека. Пожарные полагают, что обнаружили тела 20 из них. Среди погибших, предположительно, есть иностранцы, в том числе граждане Китая.

Как отмечает агентство, ранее сообщалось, что в результате пожара погиб еще один рабочий, трое получили ранения. Сколько всего человек погибли, точно пока неизвестно.

Пожар начался на заводе Aricell в Хвасоне примерно в 10:30 по местному времени. Местные телеканалы опубликовали кадры горящего завода, где раздавались взрывы. Предполагается, что взрывались аккумуляторы, которых на территории завода было не менее 35 тысяч. Пожарным с трудом удалось справиться с огнем к 15:10 по местному времени и попасть на завод.

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