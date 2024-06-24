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Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и град

Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и град

25 июня в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Однако до полудня возможна переменная облачность, в некоторых пригородах столицы – небольшой дождь. Будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 30-35° тепла.

Атмосферное давление упадет с 756 мм рт. ст. до 752 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-60%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Но в некоторых горных и предгорных районах возможны переменные дожди, грозы, в отдельных местах – ливни и град. Ночью и утром местами туман. В некоторых горных и предгорных районах восточный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем 32-37° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 20-25° тепла.

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