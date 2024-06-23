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Вьетнам указал на стратегический характер партнерства с США

Вьетнам указал на стратегический характер партнерства с США

Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон принял помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниеля Критенбринка во время его рабочего визита во Вьетнам с 21 по 22 июня.

Об этом сообщило в воскресенье Вьетнамское информационное агентство.

«Вьетнам всегда рассматривает Соединенные Штаты как партнера стратегического значения и готов работать с США для продвижения всеобъемлющего стратегического партнерства в целях эффективного, стабильного и содержательного развития на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга, что отвечает интересам народов обеих стран во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе», – сказал Буй Тхань Шон. Министр также подтвердил, что Вьетнам «поддерживает Соединенные Штаты в укреплении сотрудничества с регионом, что будет способствовать миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире».

Помощник госсекретаря подтвердил приверженность Соединенных Штатов поддержке сильного, независимого, самодостаточного и процветающего Вьетнама. Он заявил, что США приветствуют и ценят все более возрастающую роль Вьетнама в многосторонних и региональных форумах. Критенбринк подчеркнул, что в Вашингтоне придают большое значение и поддерживают центральную роль АСЕАН в делах региона и намерены и впредь уделять внимание продвижению всеобъемлющего стратегического партнерства АСЕАН-США.

В ходе встречи Буй Тхань Шон и Критенбринк, как сообщается, обсудили конкретные меры по эффективной реализации целей развития двусторонних отношений в предстоящее время за счет укрепления контактов и обменов делегациями высокого уровня, поддержки динамики развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, преодоления последствий войны. Стороны также рассмотрели темы реагирования на изменение климата и перехода к чистой энергии.

Одновременно состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Дипломаты подчеркнули важность урегулирования споров, включая проблему Южно-Китайского моря, мирными средствами на основе соблюдения основополагающих принципов Устава ООН и международного права.

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