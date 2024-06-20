В Азербайджане температура воздуха в июне значительно превышает норму

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В первые 20 дней июня среднемесячная температура воздуха в Азербайджане была на 4,8 градуса выше климатической нормы.

Об этом сообщил начальник Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов.

Он отметил, что в Баку и на Абшеронском полуострове максимальная температура воздуха в июне достигла 38 градусов, в Нахчыванской АР и Аранском районе – 40 градусов.

«Несмотря на то, что температура воздуха в июне выше нормы, рекорд предыдущих лет не обновлялся. Так, по данным многолетних наблюдений, самая высокая температура в июне была зафиксирована в 2021 году, когда максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове достигла 41 градуса, а в регионах – 43 градусов”, – сказал Махмудов.