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Кадыров тайно женил своих несовершеннолетних сыновей

Кадыров тайно женил своих несовершеннолетних сыновей

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который, по некоторым данным, тяжело болен, тайно женил своих несовершеннолетних сыновей.

По данным «Новой газеты Европа», 8 июня состоялись свадьбы двух сыновей Кадырова — 17-летнего Эли Кадырова и 16-летнего Адама Кадырова.

В отличие от великолепной свадьбы старшего сына главы Чечни Ахмата, отгремевшей в марте прошлого года с исключительной демонстративностью, на этот раз торжества прошли в обстановке беспрецедентной секретности. Причиной такой секретности источники считают скандально юный возраст молодых.

Невестами сыновей Кадырова стали родственницы ближайших соратников главы Чечни. Так, Эли женился на старшей внучке депутата Госдумы от республики Адама Делимханова, а Адам — на дочери чеченского сенатора Сулеймана Геремеева.

По данным «Новой-Европы», матерью невесты Эли Кадырова является дочь Делимханова Хеди. Она родилась в 1993 году и, по данным издания, вышла замуж в 17 лет. Таким образом, 17-летний Эли Кадыров женился на девочке, которая не может быть старше 14 лет, делает вывод газета.

По мнению авторов материала, «тайные, быстрые и сомнительные с точки зрения российского закона» свадьбы младших сыновей Кадырова свидетельствуют, что ситуация в Чечне «развивается по форс-мажорному» сценарию. Причиной спешки издание считает смертельную болезнь Кадырова.

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