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Эмине Эрдоган: Отец – опора дома, сердце семьи и воплощение сострадания

Эмине Эрдоган: Отец - опора дома, сердце семьи и воплощение сострадания

Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган поздравила президента Турции и всех отцов с «Днем отца».

В сообщении в социальной сети Эмине Эрдоган отметила:

«Отец – самый сильный символ любви и доверия, опора дома, сердце семьи и воплощение сострадания. Я с тоской и молитвой вспоминаю своего покойного отца и поздравляю моего дорогого мужа и всех отцов с «Днем отца». Я чту наших отцов, которые доверили своих детей земле родины, и искренне благодарю отцов, которые показывают нам всем, что любовь безгранична».

Далее из публикации Эмине Эрдоган следует:

«Я искренне разделяю боль палестинских отцов, которые продолжают быть надеждой для своих детей, несмотря на преследования. Желаю, чтобы огонь палестинского сопротивления никогда не погас».

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