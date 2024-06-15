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В Москве массовую молитву по случаю Гурбан-байрамы проведут около 200 тыс. верующих

В Москве массовую молитву по случаю Гурбан-байрамы проведут около 200 тыс. верующих

Порядка 200 тыс. верующих ожидается в Москве на богослужениях по случаю праздника Гурбан-байрамы, который в 2024 году начнется 16 июня и продлится до захода солнца 19 июня, сообщает ТАСС.

Об этом заявил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

«На площадках в Москве ожидаем около 200 тыс. верующих. У нас шесть больших площадок, в том числе четыре мечети. Обязательно будут организованы трансляции – из Московской соборной мечети и из Ногинска», – сказал он.

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