Эльдар Азизов: Баку опережает Сингапур по ряду показателей

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В столице Баку построено около 400 парков, а в настоящее время строятся десять новых мегапарков.

Об этом заявил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов на IX Всемирном саммите городов в Сингапуре.

По его словам, сегодня в результате политики президента Ильхама Алиева город Баку качественно изменился и превратился в креативный город:

«Находясь в Сингапуре, наше чувство уверенности в себе возросло еще больше. В результате политики президента Ильхама Алиева сегодня Баку не только не отстает от Сингапура в коммунальной и некоторых других сферах, но и опережает его по ряду показателей. Сегодня город Баку стал аккуратнее и чище, что отмечают местные жители и многие туристы, посещающие наш город».

В рамках визита состоялась встреча азербайджанской делегации с министром устойчивого развития и окружающей среды Сингапура Грейс Фу. Эльдар Азизов представил министру публикации о городе Баку.