Звезда TikTok: чем известен 28-летний соперник Макрона

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«Национальное собрание» Марин Ле Пен победило на выборах в Европарламент. На предвыборных плакатах Ле Пен теперь была не одна, но вместе с молодым напарником. Это 28-летний Жордан Барделла, новый председатель партии и главный кандидат французских правых. Брюнет и блондинка — новый тандем, бросающий вызов Макрону. Издание RTVI рассказало, как Барделла пробился на вершину политики с парижских окраин и стал любимчиком французских зумеров.

Юноша с парижских окраин

28-летний Барделла вырос в рабочей семье итальянских эмигрантов в Сен-Сен-Дени к северу от Парижа. Район нельзя назвать благополучным — он постоянно попадает в заголовки газет и считается аванпостом наркоторговли и насильственных преступлений.

Однако после выпуска из школы юный Жордан смог поступить в престижный Университет Сорбонны, где изучал географию. Но потом он все-таки решил бросить учебу, чтобы сосредоточиться на политике.

Барделла начал политическую карьеру довольно рано — в 16-летнем возрасте. В 2012 году Барделла вступил в «Национальный фронт» (старое название «Национального объединения»), а спустя всего два года возглавил организацию в родном Сен-Сен-Дени. Так он стал самым молодым региональным руководителем партии.

Чуть позже Барделла еще больше сблизился с Марин Ле Пен — в 2017-м подающий надежды политик вошел в ее предвыборный штаб. Позже СМИ писали, что Жордан встречается с родной племянницей Ле Пен (впрочем, сейчас он не скрывает свою личную жизнь от публики). И хотя самая известная блондинка Франции в итоге проиграла президентские выборы Эммануэлю Макрону, Жордан Барделла прочно закрепился в «Национальном фронте», став официальным представителем партии. Тогда о нем узнала уже вся Франция, так как политик стал часто мелькать на телевидении.

Еще через два года фронтмен «Национального объединения» был избран в Европарламент, став вторым самым молодым депутатом ЕП в истории Европейского союза. Первенство он уступил Ильке Шредер из Германии, которая была избрана в 21-летнем возрасте. Впрочем, в должности евродепутата Барделла не особо отличился — он работает в весьма бюрократическом комитете по обращениям и за свой пятилетний мандат внес в проекты всего 21 поправку.

Но на этом его восхождение по карьерной лестнице не закончилось. В 2021 году Жордан Барделла стал заместителем Марин Ле Пен в партии на время ее новой президентской кампании, а уже 5 ноября 2022-го его назначили председателем «Национального объединения». Так он стал новым лицом французских правых, хотя «Национальное объединение» по-прежнему ассоциируется, прежде всего, с Ле Пен.

Звезда соцсетей: как стать кумиром зумеров и не только

Жордан Барделла сейчас один из самых популярных политиков во Франции, особенно среди поколения Z. Как пишет Politico, менее чем за три года число его подписчиков в китайской соцсети TikTok перевалило за миллион. В 2023 году журнал JDD составил топ-50 самых популярных людей Франции, и Барделла оказался единственным политиком, попавшим в список.

«Лидер крайне правого «Национального объединения» стал звездой социальных сетей, при этом избегая политики», — отмечает издание.

В многочисленных роликах Барделла выпивает в барах, использует завирусившиеся музыкальные тренды, не упуская возможности поделиться моментами своей бурной жизни рядом «с улыбающимися девушками или с боссом» Марин Ле Пен. А в этом время французские газеты публикуют статьи с такими заголовками, как «Суперзвезда Барделла», «Ребрендинг крайне правых» или «Сверхъяркий популизм».

Все это сделало достаточно юного политика любимчиком зумеров. В исследовании Ipsos, опубликованном в марте, его популярность среди жителей Франции в возрасте от 18 до 24 лет составила 31%. Для сравнения: у партии «Возрождение» президента Эммануэля Макрона — лишь 4% в этой возрастной категории. Но Барделла популярен и среди старшего поколения: его поддерживает 40% французов 50-59 лет и 31% — 60-69 лет.

«Его легкость, его энтузиазм, которые вы можете почувствовать сегодня… Нам пришлось работать над этим месяцами», — раскрыл секрет успешного имиджа бывший специалист по связям с общественностью «Национального объединения» Паскаль Юмо.