Посол Германии влюбился в Шушу (фото)

Посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман сообщил, что провел плодотворную встречу с представителем президента страны по Шушинскому району Айдыном Керимовым. Он отметил, что был проинформирован об усилиях по развитию и возвращению общины вынужденных переселенцев в Шушу.

«Я действительно влюбился в Шушу и был очень впечатлен ходом программы реконструкции. Я еще вернусь!», – написал дипломат в соцсети X.

I had a fruitful meeting with the SpRep for the Shusha District Aydin Karimov and learned a lot about development efforts + the return of Shusha’s IDP community. I really fell in love with Shusha + was very impressed with the progress of the reconstruction program. I’ll be back! pic.twitter.com/iticgMkG74

— Ambassador Dr. Ralf Horlemann (@GerAmb_Baku) May 29, 2024