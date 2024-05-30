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Посол Германии влюбился в Шушу (фото)

Посол Германии влюбился в Шушу (фото)

Посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман сообщил, что провел плодотворную встречу с представителем президента страны по Шушинскому району Айдыном Керимовым. Он отметил, что был проинформирован об усилиях по развитию и возвращению общины вынужденных переселенцев в Шушу.

«Я действительно влюбился в Шушу и был очень впечатлен ходом программы реконструкции. Я еще вернусь!», – написал дипломат в соцсети X.

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