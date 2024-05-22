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К приезду Макрона в Новой Каледонии возвели новые баррикады

К приезду Макрона в Новой Каледонии возвели новые баррикады

Протестующие в Новой Каледонии за ночь возвели новые баррикады в преддверии визита президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает Reuters.

Новые баррикады были возведены после самых крупных беспорядков на тихоокеанском острове под протекторатом Франции за последние 40 лет.

Ожидается, что Макрон приземлится на архипелаге в четверг утром для проведения переговоров. Напомним, что на прошлой неделе были приняты правительственные реформы, вызвавшие беспорядки. В ходе них погибли шесть человек.

Протестующие опасаются, что реформы приведут к уменьшению голосов коренных канаков, которые составляют 40% населения острова против 24%, относящих себя к европейцам, согласно переписи населения 2019 года.

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