Глава миссии МВФ – «Минвалу»: Мы готовы поддержать председательство Азербайджана в COP29

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Ожидается, что тенденция постепенного сокращения добычи сырой нефти в Азербайджане сохранится в 2024 году и в среднесрочной перспективе. Ну а добыча газа достигла уровня, близкого к полной мощности, и ожидается, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе она останется неизменной. Об этом в эксклюзивном интервью Minval.az заявила Анна Роуз Бордон, глава миссии МВФ в Азербайджане.

Отметим, что Азербайджан сотрудничает с МВФ с 18 сентября 1992 года. Кредиты, предоставленные МВФ азербайджанскому правительству, ежегодно и без опозданий выплачиваются в сроки, предусмотренные соглашениями. За прошедший период между правительством Азербайджана и МВФ было налажено плодотворное сотрудничество. Этот факт, в свою очередь, свидетельствует о наличии механизма динамичного развития экономики Азербайджана. В переговорах МВФ с азербайджанским правительством приоритет составляют вопросы развития в стране промышленности, приватизации государственных банков, решения проблем с обеспечением водой и энергией и необходимости проведения в этих системах реформ, а также проведения реформ в государственных структурах, обеспечения рационального использования нефтяных доходов, прозрачности в деятельности Нефтяного фонда и другие направления.

– Каковы основные приоритеты МВФ в Азербайджане на 2024 год?

– МВФ предоставляет политические и технические консультации по бюджетным, монетарным, финансовым и структурным вопросам для поддержки макроэкономической стабильности и инклюзивного роста. В Азербайджане наши основные приоритеты включают в себя консультирование властей по проведению среднесрочной бюджетной корректировки, сдерживанию инфляции, укреплению денежно-кредитного трансмиссионного механизма для ускорения перехода к гибридному режиму таргетирования инфляции, усилению финансового надзора, а также диверсификации экономики путем развития частного сектора и улучшения управления. Мы также помогаем властям наращивать потенциал в области статистики, управления государственными финансами, макропрогнозирования и операций центрального банка. МВФ также готов поддержать председательство Азербайджана в COP29.

– Каковы ваши прогнозы по экономике Азербайджана до конца 2024 года?

– После сильного восстановления после пандемии коронавируса рост замедлился в 2023 году до 1,1 процента с 4,6 процента в 2022 году. В среднесрочной перспективе рост реального ВВП прогнозируется на уровне около 2,5 процента, при этом рост нефтяного ВВП будет несколько отрицательным, поскольку добыча нефти снижается, а ненефтяной ВВП вырастет примерно на 3,5 процента.

По прогнозам, инфляция останется в целевом диапазоне Центрального банка Азербайджана в 4±2 процента. Высокие прогнозируемые цены на нефть будут продолжать поддерживать положительное сальдо торгового баланса.

– Как вы оцениваете макроэкономическую ситуацию в Азербайджане, в том числе меры по обеспечению макроэкономической стабильности?

– Макроэкономическая политика последних лет поддерживала макроэкономическую стабильность. Налогово-бюджетная политика была осмотрительной, при этом общий бюджетный баланс находился в профиците. Недавние высокие доходы от нефти были в основном сэкономлены, а рост расходов удерживался под контролем, даже несмотря на новые потребности в расходах, связанных с реконструкцией.

Денежно-кредитная политика была ужесточена соответствующим образом, когда инфляция была высокой и растущей, а сочетание ужесточения Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и недавнего падения цен на продукты питания успешно снизило инфляцию, позволив ЦБА начать снижать процентные ставки. Разумная макроэкономическая политика также способствовала стабильности валюты, сильной внешней позиции и росту международных резервов.

– Каковы ваши прогнозы относительно нефтяного ВВП в стране до конца 2024 года?

– Добыча сырой нефти в последнее десятилетие постепенно сокращалась. Ожидается, что эта тенденция сохранится в 2024 году и в среднесрочной перспективе. Тем временем добыча газа достигла уровня, близкого к полной мощности, и ожидается, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе она останется неизменной. Дальнейшее расширение газового сектора потребует дополнительных капиталовложений, но даже в этом случае рост добычи займет некоторое время.

– Что повлечет за собой диверсификация экономики страны?

– Для диверсификации экономики частному сектору придется играть более важную роль, что потребует, среди прочего, решения проблем еще большого сектора госпредприятий и улучшения управления. Развитие сектора возобновляемых источников энергии также способствует диверсификации при одновременном выполнении обязательств Азербайджана по климату.

– Какие рекомендации вы могли бы дать Азербайджану в плане экономического развития?

– Долгосрочные показатели роста Азербайджана будут зависеть от успехов властей в диверсификации экономики и содействии развитию частного сектора и экспортно-ориентированной экономической деятельности. План развития «Азербайджан 2030 и устойчивое развитие» формулирует стратегию по снижению зависимости от углеводородов и содействию более устойчивой и диверсифицированной экономике.

В плане правильно подчеркивается, что частный сектор должен стимулировать экономический рост и занятость, что потребует улучшения деловой среды, повышения эффективности государственных предприятий и усиления конкуренции. Также необходим здоровый и эффективный финансовый сектор, который мобилизует сбережения и обеспечивает финансирование инвестиций. В то же время, сохранение макроэкономической стабильности будет иметь важное значение.

– COP29, которая пройдет в Азербайджане, сыграет важную роль в определении дальнейших шагов по борьбе с изменением климата. Какой вклад может внести Азербайджан в реализацию глобальной зеленой повестки дня и как в этом свете вы оцениваете реализуемые в Азербайджане меры по развитию зеленой энергетики? Какую поддержку окажет МВФ Азербайджану в этом направлении?

– COP28 добилась важного прогресса в нескольких ключевых областях, включая исторический призыв к переходу от ископаемого топлива в энергетических системах. Сейчас настало время для всех заинтересованных сторон активизировать действия, чтобы дать ответ на решение Глобального запаса, которое определяет приоритет действий в этом десятилетии.

Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с Азербайджаном, председательствующим на COP29, для поддержки глобальных усилий по преодолению последствий изменения климата. Мы также тесно сотрудничаем с властями для оценки рисков и макроэкономических последствий изменения климата для Азербайджана, разработки политики для достижения целей страны по смягчению последствий изменения климата и адаптации, а также изучения вариантов климатического финансирования.

Ясмин Мамедова