Пашазаде соболезнует аятолле Хаменеи

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Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде выразил соболезнования Верховному лидеру Исламской Республики Иран аятолле Сейеду Али Хаменеи. Об этом говорится в сообщении УМК.

«Новость о трагической гибели президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси, имама джума-мечети Тебриза, аятоллы Али Хашима и других сопровождавших их официальных лиц в результате аварии вертолета, потрясла нас. От своего имени и от имени мусульман Азербайджана и Кавказа выражаю глубочайшие соболезнования вам, верховному лидеру Ирана, семьям и близким погибших, всему народу Ирана», – говорится в тексте соболезнования.