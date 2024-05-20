БПЛА Akıncı после обнаружения вертолета Раиси вернулся в Турцию (инфографика)

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БПЛА Akıncı, который обнаружил место падения вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси, после получения разрешения от администрации президента вылетел из Батмана в 23.30 и достиг места крушения в 00.45. Визуальный контакт с разбившимся вертолетом был установлен в 02.36. БПЛА Akıncı, успешно выполнивший свою миссию, вернулся в воздушное пространство Турции в 06.45.

Согласно информации, полученной из источников в органах безопасности, после получения сведений о крушении вертолета, в котором находились президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хусейн Амир Абдоллахиян, министерство иностранных дел Турции 19 мая 2024 года в 20:00 уведомило министерство национальной обороны о просьбе Ирана выделить для поисково-спасательных работ вертолет ночного видения.

После этого вертолет типа «Kogar» немедленно вылетел из Диярбакыра в Ван.

Пока продолжалась подготовка к выполнению запроса Ирана о предоставлении вертолета, в 22.20 vинистерство национальной обороны получило от президента Турецкой Республики разрешение на использование БПЛА за рубежом.

– БПЛА вылетел из Батмана в 23.30

Учитывая тот факт, что вертолет не сможет вылететь из-за плохих погодных условий, иранской стороне через министерство иностранных дел было передано, что поиск и обнаружение могут быть осуществлены с помощью БПЛА Akıncı, обладающего высоким уровнем обнаружения и обзора в ночное время и при плохих погодных условиях, и эта работа может быть начата немедленно по запросу.

После того как иранские власти приняли предложение по БПЛА Akıncı, дрон вылетел из Батмана в 23.30, достиг места аварии в 00.45 и приступил к работе.

Информация, полученная в ходе разведки и наблюдения на месте аварии, мгновенно передавалась иранским властям. В 02.36 был установлен визуальный контакт с разбившимся вертолетом, и координаты обломков были переданы иранской стороне.

Через представительства атташе поддерживалась постоянная координация со всеми государственными учреждениями и иранскими властями.

Успешно завершив свою миссию, БПЛА Akıncı вернулся в воздушное пространство Турции в 06.45.