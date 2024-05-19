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Гарибашвили осудил давление на Грузию из-за закона об иноагентах

Гарибашвили осудил давление на Грузию из-за закона об иноагентах

Введение санкций против Грузии или ее народа или шантаж из-за принятого закона об иноагентах — непродуктивные меры. Такое мнение высказал лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили, передает грузинский «Первый канал».

По его словам, диалог по поводу закона должен продолжаться как внутри страны, так и с зарубежными партнерами.

«Если они [партнеры] введут санкции против страны или народа, то такой подход уже неправильный. <…> Такие угрозы, шантаж или подобные заявления не продуктивны и не приносят результат», — сказал Гарибашвили.

Он добавил, что в рамках права вето можно найти приемлемое для всех сторон решение, которое «облегчит ситуацию». Такой исход лидер партии счел «идеальным».

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