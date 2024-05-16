Три города Азербайджана и Беларуси стали побратимами

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Баку, Гянджа и Габала стали побратимами белорусских городов Минск, Гомель и Гродно.

С участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Беларуси Александра Лукашенко подписаны соответствующие меморандумы.

Меморандумы подписали глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов и председатель Минского горисполкома Владимир Кухарёв, глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов и председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов, глава Исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаев и председатель Гродненского горисполкома Андрей Хмель.