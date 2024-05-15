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Кто стоит за покушением на убийство Фицо?

Кто стоит за покушением на убийство Фицо?

Похоже, сбылись беспокойства, которые были озвучены в прошлом году в кулуарах правительства Словакии о том, что премьер страны Роберт Фицо затеял опасную игру. Сегодня в городе Гандлова в ходе выездного заседания правительства на него было совершено покушение, прозвучало около пяти выстрелов, в результате чего Фицо получил ранения в грудь, живот и одну из конечностей, сообщают СМИ.

Стрелка задержали. Состояние Фицо оценивают как крайне тяжелое.

Прошлогодние досрочные парламентские выборы, на которых Роберт Фицо, обещавший прекратить военную помощь Киеву, одержал победу, на Западе назвали «угрозой Украине». Победа партии бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо, лидера левоцентристской партии «Направление — социальная демократия» (Н-СД) стала главной интригой. В американских и европейских СМИ со ссылкой на экспертов и заявления Фицо писали, что в случае его победы единой позиции западных стран по Украине угрожает опасность. The Washington Post называла Фицо «пророссийским популистом». «Выборы в Словакии могут ослабить западную поддержку Украины», указывала Financial Times. «Словакия вскоре может стать новым союзником России», писал колумнист The Guardian Джон Кампфнер.

Фицо был премьером страны дважды: в 2006–2010 и 2012–2018 годах. В отставку он был вынужден подать после убийства в стране журналиста Яна Куцияка и его невесты Мартины Кушнировой. Куцияк расследовал возможные связи словацких политиков с итальянской мафией, в его публикациях фигурировали ближайшие помощники Фицо. После гибели журналиста и его подруги по всей стране прошли массовые митинги, требовавшие провести тщательное расследование, на акциях звучали и антиправительственные лозунги.

Фицо симпатизирует России и всегда критикует Запад, выступая за запрет на продажу в стране украинского зерна и сельскохозяйственной продукции и против предоставления Украине членства в Североатлантическом альянсе.

Рамелла Ибрагимхалилова

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