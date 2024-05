Кулеба поблагодарил Байрамова за помощь Азербайджана (обновлено)

22:44 13 мая между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой состоялся телефонный разговор.

Согласно информации Министерства иностранных дел Азербайджана, стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в различных сферах, в том числе транспортной, энергетической и гуманитарной областях.

Было выражено удовлетворение нынешним уровнем отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Украиной, отмечалось, что отношения между двумя странами и народами опираются на исторические связи и развиваются на основе норм и принципов международного права, в том числе уважения суверенитета и территориальной целостности.

Министр Кулеба подчеркнул значение гуманитарной помощи, которую Азербайджан оказывает Украине, и выразил признательность за поддержку.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам регионального сотрудничества и другим вопросам двусторонней повестки дня, представляющим взаимный интерес.

22:15 Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Об этом глава МИД Украины сообщил на своей странице в соцсети Х.

«В ходе телефонного разговора с Джейхуном Байрамовым отметили высокий уровень сотрудничества между Украиной и Азербайджаном. Я выразил признательность Азербайджану за гуманитарную помощь. Я также проинформировал своего коллегу об атаках России на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины. Мы согласовали будущие двусторонние контакты», – говорится в публикации.

During our call, @Bayramov_Jeyhun and I noted the high level of cooperation between Ukraine and Azerbaijan. I thanked Azerbaijan for its humanitarian assistance. I also informed my counterpart about Russia’s strikes on Ukraine’s civilian and energy infrastructure. We coordinated…

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 13, 2024