При обрушении рекламного щита в Мумбаи погибли 4 человека, 64 пострадали (обновлено, фото, видео)

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20:24 Число раненых после падения металлического рекламного щита во время пыльной бури в Мумбаи (штат Махараштра) возросло до 64, погибли 4 человека. Об этом сообщила газета The Hindustan Times со ссылкой на полицию.

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19:12 По меньше мере четыре человека погибли и более 50 пострадали в результате обрушения рекламного щита в районе Гаткопар в Мумбаи. Об этом сообщает телеканал India TV.

Рекламный щит упал во время пыльной бури и ливня. На публикуемых в соцсетях видеозаписях видно, как конструкция падает на людей и стоящие рядом автомобили.

Точное число погибших и пострадавших неизвестно. Издание The Hindustan Times сообщает о трех погибших. По предварительным данным, еще около 100 человек могут находиться под упавшим щитом.

На месте происшествия проводится спасательная операция.

