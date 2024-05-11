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Глава ИСЕСКО: Гордимся поддержкой Ильхама Алиева

Глава ИСЕСКО: Гордимся поддержкой Ильхама Алиева

ИСЕСКО гордится тем, что президент Ильхам Алиев поддерживает ее планы и программы, связанные с Азербайджаном, а организация, в свою очередь, выполняет свой долг верности по отношению к нему.

Об этом сказал генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик во время выступления на VII Международном музыкальном фестивале «Харыбюльбюль». Его слова приводит «Азертадж».

Салим бин Мухаммад аль-Малик отметил, что в ИСЕСКО задействованы умные сыны Азербайджана, они работают там как опытные эксперты.

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