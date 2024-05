Стартовал финал «Евровидения». Live

В Мальме (Швеция) проходит финал конкурса «Евровидение».



Первоначально борьбу за победу должны были повести Латвия, Австрия, Нидерланды, Норвегия, Израиль, Греция, Эстония, Швейцария, Грузия, Армения, Сербия, Португалия, Словения, Украина, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия, Люксембург, Италия, Испания, Франция, Великобритания, Германия и Швеция. Но участника из Нидерландов Йоста Кляйна отстранили от выступления в финале после инцидента, произошедшего во время общей пресс-конференции.

Таким образом, в финале конкурса участники выйдут на сцену в следующем порядке:

1. Швеция Marcus & Martinus — Unforgettable

2. Украина alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

3. Германия ISAAK — Always On The Run

4. Люксембург TALI — Fighter

5. Израиль Eden Golan — Hurricane

6. Литва Silvester Belt — Luktelk

7. Испания Nebulossa — ZORRA

8. Эстония 5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

9. Ирландия Bambie Thug — Doomsday Blue

10. Латвия Dons — Hollow

11. Греция Marina Satti — ZARI

12. Великобритания Olly Alexander — Dizzy

13. Норвегия Gåte — Ulveham

14. Италия Angelina Mango — La Noia

15. Сербия TEYA DORA — RAMONDA

16. Финляндия Windows95man — No Rules!

17. Португалия iolanda — Grito

18 Армения LADANIVA — Jako

19 Кипр Silia Kapsis — Liar

20. Швейцария Nemo — The Code

21. Словения Raiven — Veronika

22. Хорватия Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim

23. Грузия Nutsa Buzaladze — Firefighter

24. Франция Slimane — Mon Amour

25. Австрия Kaleen — We Will Rave.

Напомним, что Азербайджан, который с композицией «Özünlə apar» представляли FAHREE и Илькин Довлатов, по итогам голосования пройти в финал не смог.

Конкурс проводится на многофункциональной арене «Malmo Arena» под слоганом «United By Music» (Объединенные музыкой).