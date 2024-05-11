Представитель Нидерландов на «Евровидении» оскандалился и был изгнан из шоу жюри

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Певец, представляющий Нидерланды на «Евровидении», Йост Кляйн не будет выступать в шоу жюри песенного конкурса. Об этом сообщают Европейский вещательный союз (EBU) и Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

«Обсуждения также проходят между EBU и AVROTROS, голландской телекомпанией, участвующей в проекте. Пока расследование продолжается, ЕВС решил, что Йост Кляйн не будет выступать во время второй генеральной репетиции конкурса, за который голосуют жюри в 37 странах-участницах. Вместо этого будет использована видеозапись его выступления в полуфинале», — объявил EBU.

Обе стороны заявили, что отстранение связано с «недавним инцидентом», в котором засветился голландский исполнитель. При этом суть таинственного инцидента ни EBU, ни NOS раскрывать не стали.

Журналисты же выдвинули сразу две версии случившегося. Согласно первой, отстранение 26-летнего Кляйна, который выступал с песней Europapa, связана с его дракой с фотографом. По второй, расследование связано с инцидентом с израильской участницей конкурса Иден Голан. На пресс-конференции после полуфинала журналисты спросили певицу, считает ли она, что её участие в конкурсе создает «риск и опасность для других артистов». Модератор разрешил ей не отвечать, на что Кляйн громко заметил «Почему бы и не ответить?» Потом он скрестил руки и с закрытыми глазами слушал Голан.

Организаторы пояснили, что насовсем исключать Нидерланды из списка участников в этом году пока не планируется.