Проведены консультации между МИД Азербайджана и Израиля

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Проведены консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Израиля.

Об этом сообщила в «Х» директор по вопросам политики МИД Израиля Ализа Бин-Нун.

«Мы провели эффективные межминистерские консультации с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым. Мы тщательно проанализировали наши прочные двусторонние отношения и искали пути их устойчивого развития, коснулись динамики развития событий на Ближнем Востоке и на Кавказе. Мы благодарны за теплый прием и плодотворный обмен мнениями», – отметила израильский дипломат.