Азербайджан и Болгария подписали декларацию об укреплении стратегического партнерства |
На саммите ОИС осудили осквернение и уничтожение мусульманского культурного наследия в Армении |
Центр Carnegie: Азербайджан показал, как разрешить территориальный конфликт вопреки Москве |
Грузия сообщила о готовящихся беспорядках с участием украинских добровольцев |
Фицо: Технологии будут от Словакии, а финансы – от Азербайджана |
Азербайджан не смог пройти в финал «Евровидения» (фото, видео) |
Украина ударила ракетами ATACMS по нефтебазе в Луганске (видео) |
40 человек отравились в Загатальском районе (обновлено) |
Со дня героической гибели Альберта Агарунова прошло 32 года |
Главное Блок

Проведены консультации между МИД Азербайджана и Израиля

Проведены консультации между МИД Азербайджана и Израиля

Проведены консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Израиля.

Об этом сообщила в «Х» директор по вопросам политики МИД Израиля Ализа Бин-Нун.

«Мы провели эффективные межминистерские консультации с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым. Мы тщательно проанализировали наши прочные двусторонние отношения и искали пути их устойчивого развития, коснулись динамики развития событий на Ближнем Востоке и на Кавказе. Мы благодарны за теплый прием и плодотворный обмен мнениями», – отметила израильский дипломат.

Теги:
Из этой рубрики
Проведены консультации между МИД Азербайджана и Израиля
Блок

Проведены консультации между МИД Азербайджана и Израиля

2024/05/08, 15:47
Азербайджанский спецназ участвует в двух международных учениях в Турции (фото)
Армия

Азербайджанский спецназ участвует в двух международных учениях в Турции (фото)

2024/05/08, 14:09
Токсиколог об отравлении четырех друзей в отеле Баку: возможно, медикаментозное
Блок

Токсиколог об отравлении четырех друзей в отеле Баку: возможно, медикаментозное

2024/05/07, 16:14
В Турции прошли учения с участием азербайджанских военнослужащих
Армия

В Турции прошли учения с участием азербайджанских военнослужащих

2024/04/30, 16:37
Азербайджанские военные участвуют в международных учениях EFES-2024
Армия

Азербайджанские военные участвуют в международных учениях EFES-2024

2024/04/27, 16:30
Состоялась церемония очередного выпуска «Базового курса морских коммандос» (видео)
Армия

Состоялась церемония очередного выпуска «Базового курса морских коммандос» (видео)

2024/04/27, 15:15
Ханлар Велиев: "Сократилось количество суицидов и умышленных убийств в армии"
Армия

Ханлар Велиев: «Сократилось количество суицидов и умышленных убийств в армии»

2024/04/26, 16:14
В танковых частях армии Азербайджана прошли соревнования (видео)
Армия

В танковых частях армии Азербайджана прошли соревнования (видео)

2024/04/23, 13:43
Азербайджан и Узбекистан проведут совместные тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой
Армия

Азербайджан и Узбекистан проведут совместные тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой

2024/04/18, 17:23