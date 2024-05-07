Массовое отравление в Загатальском районе: счет пошел на десятки (обновлено)

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23:31 В Загатале выросло число отравившихся донером.

К вечеру число обратившихся в отделение неотложной помощи Загатальской центральной районной больницы с отравлением донером достигло 30. Обращения с признаками отравления продолжаются.

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23:04 Сегодня, начиная с 17:40, 15 человек (10 женского пола, 5 мужского пола) с подозрением на пищевое отравление поступили в отделение неотложной помощи Загатальской центральной районной больницы.

Об этом говорится в сообщении TƏBİB. Отмечается, что пятеро из пострадавших – несовершеннолетние.

«Состояние больных средней степени тяжести, они в сознании. В настоящее время продолжается обследование и лечение пациентов», – отмечается в сообщении.