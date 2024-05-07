Со дня героической гибели Альберта Агарунова прошло 32 года |
Массовое отравление в Загатальском районе: счет пошел на десятки (обновлено) |
Эксперт: Если Азербайджан будет пробивать Зангезурский коридор… |
Стартовал первый полуфинал «Евровидения». Live |
Азербайджан депортировал сотни иностранцев (видео) |
Ильхам Алиев пригласил главу FIFA на COP29 (фото) |
Фицо ответил на вопросы азербайджанских журналистов |
В Баку прошло заседание по Каспию (фото) |
Галант озвучил цели операции в Рафахе |
Главное Общество

Массовое отравление в Загатальском районе: счет пошел на десятки (обновлено)

Массовое отравление в Загатальском районе: счет пошел на десятки (обновлено)

23:31 В Загатале выросло число отравившихся донером.

К вечеру число обратившихся в отделение неотложной помощи Загатальской центральной районной больницы с отравлением донером достигло 30. Обращения с признаками отравления продолжаются.

***

23:04 Сегодня, начиная с 17:40, 15 человек (10 женского пола, 5 мужского пола) с подозрением на пищевое отравление поступили в отделение неотложной помощи Загатальской центральной районной больницы.

Об этом говорится в сообщении TƏBİB. Отмечается, что пятеро из пострадавших – несовершеннолетние.

«Состояние больных средней степени тяжести, они в сознании. В настоящее время продолжается обследование и лечение пациентов», – отмечается в сообщении.

Теги:
Из этой рубрики
Со дня героической гибели Альберта Агарунова прошло 32 года
Общество

Со дня героической гибели Альберта Агарунова прошло 32 года

2024/05/08, 00:01
Массовое отравление в Загатальском районе: счет пошел на десятки (обновлено)
Общество

Массовое отравление в Загатальском районе: счет пошел на десятки (обновлено)

2024/05/07, 23:31
В соцсетях от имени Kapital Bank действуют кибермошенники
Общество

В соцсетях от имени Kapital Bank действуют кибермошенники

2024/05/07, 23:28
Азербайджан депортировал сотни иностранцев (видео)
Общество

Азербайджан депортировал сотни иностранцев (видео)

2024/05/07, 22:30
Асадов: Работы в Кахраманмараше идут по графику (обновлено, фото)
Общество

Асадов: Работы в Кахраманмараше идут по графику (обновлено, фото)

2024/05/07, 22:06
Асадов возложил венок к памятнику Гейдару Алиеву в Анкаре (фото)
Общество

Асадов возложил венок к памятнику Гейдару Алиеву в Анкаре (фото)

2024/05/07, 19:09
В Азербайджане может быть ограничено количество такси
Общество

В Азербайджане может быть ограничено количество такси

2024/05/07, 17:25
Украина отправила в Азербайджан мясо с опасными возбудителями инфекции
Общество

Украина отправила в Азербайджан мясо с опасными возбудителями инфекции

2024/05/07, 17:14
Фицо посетил Аллею шехидов (фото)
Общество

Фицо посетил Аллею шехидов (фото)

2024/05/07, 17:00