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Грузинский депутат обвинил Запад в двойных стандартах

Грузинский депутат обвинил Запад в двойных стандартах

Западные партнеры Грузии руководствуются двойными стандартами в отношении грузинских властей.

Об этом заявил депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили.

«Почему мы говорим нашим западным партнерам, чтобы они не придерживались двойных стандартов в отношениях с нами?! Потому что то, что строго запрещено и наказуемо законом в их странах, у нас, оказывается, нельзя – это двойной стандарт. В итоге они вредят фундаментальным отношениям. Ради достижения одноразовой цели они готовы навредить этим отношениям», – приводит «Спутник» слова Кадагишвили.

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