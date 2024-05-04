TƏBİB прокомментировал факт коррупции в Гянджинской городской больнице

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TƏBİB прокомментировал выявление факта коррупции в крупном размере в Гянджинской городской больнице.

«TƏBİB поддерживает шаги по улучшению оказанию медицинских услуг в области охраны здоровья населения, по выявлению недостатков и правонарушений», – говорится в сообщении этой государственной структуры.

Было отмечено, что осуществляется тесное сотрудничество с другими органами и ведомствами:

«В случае выявления нами недостатков информация представляется в правоохранительные органы. Структурными подразделениями TƏBIB в медицинских учреждениях постоянно ведется мониторинг, служебные расследования и проверки, осуществляется сбор информации, в случае подозрения в противоправных действиях в органы прокуратуры направляются обращения».

Напомним, вчера должностные лица Гянджинской объединенной больницы были привлечены к уголовной ответственности.

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре за совершенные незаконные действия возбудило уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана в отношении должностных лиц публичного юридического лица «Гянджинская городская объединенная больница» Гусейнова Видади Гачай оглу, Абдуллаева Махаббата Алиш оглу и других, говорилось в распространенном пресс-службой Генпрокуратуры Азербайджана сообщении.

Были установлены подозрения, в том, что, злоупотребив должностными полномочиями, В. Гусейнов, войдя в сговор с М.Абдуллаевым и другими, держал у себя карты заработной платы многих работников, которые фактически не приходили на работу, и присвоил более 364 тысяч манатов, перечисленных на них в 2021-2024 гг.

М. Абдуллаев и В. Гусейнов привлечены в качестве виновных лиц, им предъявлены обвинения по ст. 179.3.2, 308.2 и 313 УК.

Решением суда в отношении этих лиц избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

На решение о замене избранного М. Абдуллаеву домашнего ареста лишением свободы подан апелляционный протест.