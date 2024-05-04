Власти Грузии обвинили экс-посла США в поддержке революционных процессов в стране |
В Армении закрыли уголовное дело в связи с продвижением ВС Азербайджана у села Дыг |
Россия пригрозила западным странам «ударом возмездия» |
Путин и Рахмон провели переговоры на фоне обострения отношений |
Германия обвинила Россию в нападении на Шольца |
Разведка Украины предупреждает о скорой потере ключевого города |
Шольц высмеял просьбы Украины о ракетах Taurus |
Грузия обвинила Париж в поддержке насилия в Тбилиси |
Алиев в письме Дуде заявил о высокой оценке позиции Польши в отношении Южного Кавказа |
Главное Общество

TƏBİB прокомментировал факт коррупции в Гянджинской городской больнице

TƏBİB прокомментировал факт коррупции в Гянджинской городской больнице

TƏBİB прокомментировал выявление факта коррупции в крупном размере в Гянджинской городской больнице.

«TƏBİB поддерживает шаги по улучшению оказанию медицинских услуг в области охраны здоровья населения, по выявлению недостатков и правонарушений», – говорится в сообщении этой государственной структуры.

Было отмечено, что осуществляется тесное сотрудничество с другими органами и ведомствами:

«В случае выявления нами недостатков информация представляется в правоохранительные органы. Структурными подразделениями TƏBIB в медицинских учреждениях постоянно ведется мониторинг, служебные расследования и проверки, осуществляется сбор информации, в случае подозрения в противоправных действиях в органы прокуратуры направляются обращения».

Напомним, вчера должностные лица Гянджинской объединенной больницы были привлечены к уголовной ответственности.

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре за совершенные незаконные действия возбудило уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана в отношении должностных лиц публичного юридического лица «Гянджинская городская объединенная больница» Гусейнова Видади Гачай оглу, Абдуллаева Махаббата Алиш оглу и других, говорилось в распространенном пресс-службой Генпрокуратуры Азербайджана сообщении.

Были установлены подозрения, в том, что, злоупотребив должностными полномочиями, В. Гусейнов, войдя в сговор с М.Абдуллаевым и другими, держал у себя карты заработной платы многих работников, которые фактически не приходили на работу, и присвоил более 364 тысяч манатов, перечисленных на них в 2021-2024 гг.

М. Абдуллаев и В. Гусейнов привлечены в качестве виновных лиц, им предъявлены обвинения по ст. 179.3.2, 308.2 и 313 УК.

Решением суда в отношении этих лиц избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

На решение о замене избранного М. Абдуллаеву домашнего ареста лишением свободы подан апелляционный протест.

Теги:
Из этой рубрики
В Шеки убиты два человека из охотничьего ружья
Общество

В Шеки убиты два человека из охотничьего ружья

2024/05/04, 19:05
TƏBİB прокомментировал факт коррупции в Гянджинской городской больнице
Общество

TƏBİB прокомментировал факт коррупции в Гянджинской городской больнице

2024/05/04, 18:31
Движение на некоторых улицах и проспектах Баку будет полностью ограничено
Общество

Движение на некоторых улицах и проспектах Баку будет полностью ограничено

2024/05/04, 15:59
Известен предварительный список медучреждений, которые будут задействованы на COP29
Общество

Известен предварительный список медучреждений, которые будут задействованы на COP29

2024/05/04, 15:45
В Товузе землетрясение
Общество

В Товузе землетрясение

2024/05/04, 14:54
Фонд Стирлинга США предоставит финансовую помощь в связи с минной угрозой в Азербайджане
Общество

Фонд Стирлинга США предоставит финансовую помощь в связи с минной угрозой в Азербайджане

2024/05/04, 14:19
Местами дожди
Общество

Местами дожди

2024/05/04, 13:52
В Ташкенте подписан меморандум между волонтерами Азербайджана и Узбекистана
Общество

В Ташкенте подписан меморандум между волонтерами Азербайджана и Узбекистана

2024/05/04, 12:00
В Азербайджане утверждены правила открытия новых специальностей в вузах и ссузах
Общество

В Азербайджане утверждены правила открытия новых специальностей в вузах и ссузах

2024/05/04, 11:25