Осторожно: гранты!

245 Просмотров

Как часто США приходится терять союзников из-за увлечения НПО? Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил свой визит в США. Обсуждать в Вашингтоне собирались партнёрство с Грузией и помощь Тбилиси. Посольство США в Тбилиси распространило заявление посла США в Грузии Робин Даниган: «Я глубоко обеспокоена тем, что решения грузинского правительства, принятые в последние недели, отдалили страну от евроатлантического будущего, цели которой хочет достичь подавляющее большинство грузин. К сожалению, правящая партия, похоже, полна решимости принять закон, который, как ясно дал понять Евросоюз, несовместим со стремлениями Грузии вступить в ЕС».

В Тбилиси в ответ появилось заявление МИДа: «Сегодня (2 мая — ред.) было опубликовано заявление посла США о том, что в США были приглашены высокопоставленные представители правительства Грузии, от чего грузинская сторона отказалась. В связи с этим хотелось бы уточнить, что премьер-министр Грузии был приглашен в США с оговоркой, что перед визитом парламент Грузии должен временно прекратить рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния»».

Как уверены в МИД Грузии, проведение визита с оговорками не соответствует духу партнерства, которое должно основываться на взаимном уважении и взаимном доверии, о чем послу США было представлено подробное объяснение. В переводе: Грузия — не подмандатные США острова в Тихом Океане, и, несмотря на все стремление Тбилиси проводить прозападный курс, от государственного суверенитета здесь отказываться не намерены и рассчитывают на взаимное уважение и невмешательство во внутренние дела. Это, конечно, еще далеко не переориентация Тбилиси на Москву, но, без сомнения, серьезная «трещина» между Грузией и США.

Более того, у полемики по поводу закона «О прозрачности иностранного влияния», который и стал причиной демарша Кобахидзе, есть и показательная предыстория. Еще 2 октября 2023 года СГБ Грузии опубликовала сенсационный релиз: по приглашению USAID в Грузию прибыло несколько граждан Сербии, связанных с организацией «Отпор!» — части сети CANVAS, а также грузинской «Кмара» и имеющие опыт участия в «цветных революциях» и на своей родине в Сербии, и в Украине, и в Грузии. Они в одной из тбилисских гостиниц проводили для активистов местных НПО соответствующий «тренинг», который СГБ Грузии расценила как подготовку к насильственному свержению законно избранного правительства и захвату власти: как провоцировать массовые беспорядки, сопротивляться полиции, как искать единомышленников в армии…

Премьер-министр Грузии потребовал разъяснений. Посольство США выступило с опровержением, но вышло не очень убедительно. Тема потом не раз всплывала в заявлениях представителей грузинских властей, включая спикера парламента Шалву Папуашвили и премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

Конечно, при желании можно обвинить власти Грузии во всех смертных грехах вообще, и желание переориентироваться на Москву в частности, заявить, что никаких беспорядков руками грантовых НПО USAID не готовила и т.д. и т.п. Но дело не только в том, насколько вообще возможна переориентация Тбилиси на Москву, пока в Сухуми и Цхинвали стоят российские войска, которые Грузия на свою территорию не приглашала.

Грантовые НПО в последние годы были излюбленным инструментом американской и вообще западной политики, особенно в странах постсоветского пространства. Работать с ними было легко и очень приятно. Вашингтон и Брюссель партнёров, готовых озвучивать ровно то, что в США и странах Европы хотели услышать, от «прав человека» до «народной дипломатии» применительно к Карабаху, пока азербайджанские территории оставались под оккупацией, этим «ценным партнёрам» выделяли деньги, именно от них получали информацию о ситуации в стране…

В посольствах регулярно проводили «кофейные вечера» и встречи с «активистами гражданского общества», сами эти активисты получали гранты и строчили в отчётах ровно то, что грантодатели хотели слышать и читать. Более того, одни и те же профессиональные грантополучатели – в Азербайджане сколько угодно такого рода примеров! – могли сегодня бороться с коррупцией, завтра проводить проекты в сфере «народной дипломатии и урегулирования конфликта», через неделю – отстаивать права женщин, а в следующем месяце переквалифицироваться в экологов. Главное, озвучивать побольше критики в адрес властей. А затем уже эти пропущенные через НПО «установки» могли звучать и в официальных дипломатических документах, заявлениях госдепартамента и даже в телефонных звонках госсекретаря.

Но в Вашингтоне не учли одну маленькую деталь. Грантовые НПО не представляли никого, кроме себя. Их можно было пышно именовать «партнёрами» или даже «гражданским обществом», но в реальности они были и остаются, пардон, «иностранными агентами»– со всеми вытекающими последствиями. В том числе и в таком деликатным вопросе, как реальный авторитет в обществе. И так как именно эти «иностранные агенты» были главными партнёрами Вашингтона в государствах постсоветского пространства, американская дипломатия стремительно теряла очки. И не только очки.

Грузия —не единственная «точка на карте», где деятельность разного рода грантовых НПО приводит к серьезным проблемам во взаимоотношениях с Вашингтоном. «Грантовая политика» американских доноров, причем не только USAID, но и, к примеру, NED, вызывала недоумение у властей Азербайджана — и это еще мягко сказано. О необходимости ограничить деятельность грантовых НПО задумались в Кыргызстане — а эта страна, напомним, уже пережила две революции, так что в Бишкеке не испытывали иллюзий по поводу разного рода «жасминовых», «тюльпановых», «кедровых» и прочих сценариев.

Уже 7 февраля 2024г. в Бишкек было направлено письмо госсекретаря США Энтони Блинкена с выражением обеспокоенности по поводу законопроекта «об иностранных представителях», который внесли на рассмотрение в Кыргызстане. В ответ президент страны Садыр Жапаров отметил, что в письме госсекретаря есть признаки вмешательства во внутренние дела страны, и напомнил: «Естественно, существует проблема, напрямую связанная с защитой законных интересов кыргызского государства, – насколько может и должен быть государственный контроль за деятельностью средств массовой информации и неправительственных организаций, финансируемых иностранными государствами или с иностранным участием».

После чего ещё и припомнил Блинкену американский закон «об иностранных агентах». И задал вопрос: почему вам можно, а нам нельзя?

Наконец, можно вспомнить и Афганистан. По поводу которого не кто иной, как бывший министр обороны США Роберт Гейтс, напомним в которой уже раз, отмечал: «В Кабуле и по всей стране мы и наши партнеры по коалиции, а также неправительственные организации слишком часто решали, какие проекты развития предпринять, не консультируясь с афганцами, не говоря уже о том, чтобы работать с ними или через них над тем, что они хотели и в чем нуждались». После – назовём вещи своими именами — позорного провала в Афганистане даже госсекретарь США Энтони Блинкен вынужден был заявить: «Мы не будем продвигать демократизацию через дорогостоящие военные интервенции или попытки силой сместить авторитарные режимы. В прошлом мы пытались так поступать, и это не сработало. Какими бы правильными ни были наши намерения, они не сработали. Они очернили само понятие «продвижение демократии»…».

Многие эксперты тогда выражали надежду, что Вашингтон откажешься от излишнего увлечения НПО, а внешней политикой, в особенности на постсоветском пространстве, наконец-то, займутся профессионалы. Но, как показывает ситуация в Грузии, Азербайджане, в других странах постсоветского пространства, США продолжают свое увлечение НПО. И в результате теряют не только очки, но и союзников.

Нурани, обозреватель