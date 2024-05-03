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В Азербайджане не признаны дипломы 62 человек, отучившихся за границей

В Азербайджане не признаны дипломы 62 человек, отучившихся за границей

Обнародована статистика обращений по признанию дипломов за апрель.

Как сообщили в Агентстве по обеспечению качества в образовании, в апреле одобрены 337 из 399 обращений, выданы соответствующие сертификаты, обращения 62 человек отклонены.

Обращения 46 человек отклонены из-за недостаточного периода пребывания на территории страны обучения, 8 – неаккредитованного вуза, 4 – не соответствия диплома государственным образцам, 2 – отсутствия эквивалента специальности, 2 – формы обучения.

Согласно статистике обращений по странам, 123 из них было из России, 90 – из Турции, 82 – из Украины, 29 – из Великобритании и Северной Ирландии, 19 – из Грузии, 8 – из Китая, 7 – из Италии, 6 – из Польши, 4 – из Венгрии, 3 – из США, 3 – из Швейцарии, 2 – из Германия, 2 – из Афганистана, 2 – из Канады, 2 – из Нидерландов, 2 – из Кыргызстана, 1 – из Австралии, 1 – из Беларуси, 1 – из ОАЭ, 1 – из ЮАР, 1 – из Чехии, 1 – из Эстонии, 1 – из Индии, 1 – из Испании, 1 – из Кипра, 1 – из Кореи, 1 – из Литвы, 1 – из Норвегии, 1 – из Узбекистана, 1 – из Румынии, 1 – из Македонии.

Что касается наиболее частых специальностей, то зарегистрировано 46 заявлений по медицине, 32 – по экономике, 31 – по финансам, 22 – по менеджменту и 21 – по управлению бизнесом.

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