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AstraZeneca официально признала, что ее вакцина от COVID-19 может спровоцировать тромбоз

AstraZeneca официально признала, что ее вакцина от COVID-19 может спровоцировать тромбоз

Компания AstraZeneca признала, что ее вакцина против COVID-19 может вызвать редкое, но смертельное нарушение свертываемости крови. Британский фармацевтический гигант уже столкнулся с огромным количеством исков, поданных близкими тех, кто получил серьезные заболевания или умер в результате инъекции.

Юристы, представляющие «десятки» коллективных исков, говорят, что стоимость некоторых дел их клиентов может достигать 25 миллионов долларов, и настаивают на том, что вакцина фармацевтической фирмы со штаб-квартирой в Кембридже является «дефектным продуктом», сообщает Daily Mail. AstraZeneca в феврале признала, что ее вакцина может «в очень редких случаях» провоцировать состояние, называемое тромбозом с синдромом тромбоцитопении или TTS.

Он может вызвать у пациентов образование тромбов, а также низкое количество тромбоцитов, что в некоторых случаях серьезно навредило тем, кто воспользовался вакциной, или даже привело к летальному исходу.

Потенциальное осложнение было указано в качестве возможного побочного эффекта с момента выпуска вакцины, но признание AstraZeneca в феврале стало первым случаем, когда фармацевтический гигант сделал это в суде, сообщает Telegraph. На данный момент в Высокий суд Лондона подано 51 дело на общую сумму около 125 миллионов долларов, пишет издание. Одним из истцов является Джейми Скотт, ИТ-инженер и отец двоих детей, который получил необратимую черепно-мозговую травму, возникшую в результате тромба после того, как он получил вакцину в апреле 2021 года. Его жена Кейт заявила изданию, что надеется, что признание компании ускорит исход дела.

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