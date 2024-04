Новый сборник Тейлор Свифт бьет рекорды

Альбом Тейлор Свифт The Tortured Poets Department побил рекорд продаж за первую неделю. Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что за первую неделю продаж новый релиз разошелся тиражом 2,61 млн копий, что стало самым лучшим недельным показателем для любого альбома за последние девять лет.

Последним альбомом, дебютировавшим с самым высоким показателем, был альбом «25» британской певицы Адель в 2015 году, который разошелся 3,5 млм копий за первую неделю.

Цифра 2,61 млн превзошла предыдущий рекорд Свифт в 1,65 млн единиц 1989 года (Taylor’s Version) за первую неделю продаж в октябре прошлого года.

Также исполнительница установила рекорд по наибольшему количеству прослушиваний альбома The Tortured Poets Department за первую неделю – 891,37 млн. Это примерно на 150 миллионов больше, чем у предыдущего рекордсмена, которым был Scorpion Дрейка, имевший 745,92 млн прослушиваний в свою дебютную неделю в 2018 году.

My mind is blown. I’m completely floored by the love you’ve shown this album.

2.6 million ARE YOU ACTUALLY SERIOUS?? Thank you for listening, streaming, and welcoming Tortured Poets into your life. Feeling completely overwhelmed.

I was already so fired up to get back to the tour… pic.twitter.com/L7lS7WTa2Y

— Taylor Swift (@taylorswift13) April 28, 2024